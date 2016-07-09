افزایش ۲۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در سه ماهه نخست سال در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حقیقی در نشست با استاندار گیلان به مناسبت فرارسیدن هفته مالیات که ظهر شنبه در سالن اجتماعات استانداری گیلان برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهم ترین بخش های درآمدی هر دولتی حوزه مالیاتی است.

وی با اشاره به ۷۲۰ میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای استان گیلان در سال گذشته، افزود: این میزان به غیر ازدر آمدهای مالیاتی حوزه سیگار و گمرک بوده که متاسفانه وصول نشده است.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان با بیان اینکه وضعیت اقتصادی در سال گذشته بهبود یافته بود، گفت: در سال گذشته شاهد رشد ۱۰ درصدی در حوزه درآمدهای مالیاتی بوده ایم.

وی به اجرای طرح جامع مالیاتی در برخی از شهرستان های استان نیز اشاره و خاطرنشان کرد: گیلان چهارمین استان کشور در اجرای این طرح بوده که از نیمه دوم سال ۹۳ اجرای این طرح را در دو فاز اجرایی کرد.

حقیقی در ادامه با اشاره به توافق انجام شده بین اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی کشور، تصریح کرد: براین اساس محاسبات مالیات سال ۹۴ برای صاحبان مشاغل افزایشی نداشت و براساس سال ۹۳ بوده است.

دریافت ۱۳۷ هزار اظهارنامه مالیاتی در سه ماهه نخست سال

وی با بیان اینکه طی سه ماهه نخست سال جاری ۱۳۷ هزار اظهار نامه مالیاتی در استان دریافت شده است، افزود: با دریافت ۱۶۷ میلیارد تومان درآمد مالیاتی در این مدت شاهد افزایش ۲۹ درصدی در این حوزه بوده ایم.

مدیرکل امور مالیاتی گیلان به موضوع افزایش معافیت های مالیاتی سالانه واحدهای تولیدی اشاره کرد و یادآورشد: این گونه معافیت ها فقط درصورت افزایش ۵۰درصدی نیروی کار اجرایی می شود.

وی در آمدهای مالیاتی مشاغل را زیر ۲۰ درصد برشمرد و تصریح کرد: کارکنان دولت بیش از ۳۶ درصد از درآمدهای مالیاتی را تأمین می کنند.