صادرات به عراق از مرزهای پرویزخان و خسروی برقرار شد

نعمت‌الله نازپرورده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فعالیت‌های تجاری و اقتصادی در دو مرز خسروی و پرویزخان به درخواست طرف عراقی از چهاردهم تیر امسال تا ساعت ۲۴ جمعه تعطیل شده بود.

وی با بیان اینکه امکان فعالیت تجاری و اقتصادی در مرزهای پرویزخان و خسروی از سوی جمهوری اسلامی ایران برقرار بوده، افزود: این تعطیلی به درخواست طرف عراقی برای تعطیلات عید فطر بود و از امروز شنبه ۱۹ تیر دوباره فعالیت اقتصادی برقرار شد.

معاون سیاسی فرمانداری قصرشیرین بیان کرد: از امروز شنبه ۱۹ تیرماه فعالیت اقتصادی و تجاری در دو مرز پرویزخان و خسروی از سرگرفته شد.

نازپرورده بیان کرد: در ایام تعطیلات عید فطر اما تردد مسافر بدون وقفه از مرزهای مذکور انجام و ترانزیت سوخت در مرز پرویزخان انجام شد.

گفتنی است؛ بنا به درخواست طرف عراقی طی ۵ روز گذشته صادرات از مرزهای پرویزخان و خسروی به کشور عراق انجام نشده است.