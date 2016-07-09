پروژه تعریض محور پلدختر - دره شهر ۳۵ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه محور خرم آباد - پلدختر در ۵ قطعه به طول ۱۰۸ کیلومتر در حال اجرا است، اظهار داشت: تا کنون ۴۱ کیلومتر از این مسیر بهره برداری شده است.

وی با بیان اینکه امسال بین ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر از این مسیر بهره برداری شده و مابقی آن در سال آینده افتتاح می شود، تصریح کرد: ۲۷ کیلومتر از این مسیر باقی می ماند که در سال آینده بهره برداری می شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان به پروژه احداث محور پلدختر - دره شهر اشاره کرد و گفت: این محور ۲۵ کیلومتر بوده که ۱۲ کیلومتر از آن مطالعه و طراحی شده است.

علیخانی با بیان اینکه از این میزان ۴ کیلومتر در دست اجرا است، تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه در حال حاضر ۳۵ درصد پیشرفت دارد.