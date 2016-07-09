برنامه های هفته فرهنگی ملایر به معرفی این شهرستان می پردازد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعظیم رضایی ظهر شنبه در شورای اداری شهرستان ملایر با بیان اینکه دولت برای جبران عقب ماندگی سال های اخیر اجرای اقتصاد مقاومتی را مورد تاکید قرارداده است، گفت: امسال سهم شهرستان ملایر در اعتبارات عمرانی نسبت به سال ها قبل افزایش می یابد.

فرماندار ویژه ملایر با تأکید بر اولویت بندی پروژه های عمرانی، عنوان کرد: باید از کمترین امکانات، بیشترین استفاده صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در اجرای اقتصاد مقاومتی باید از شعارزدگی فاصله گرفت و به سمت اقدام و عمل راهبردی پیش رفت، گفت: فعالیت ها باید برای مردم محسوس باشد.

رضایی با بیان اینکه مدیران اجرایی باید در زمینه انجام امور برای تحقق اقتصاد مقاومتی پاسخگو باشند، گفت: یکی از شاخص های اقتصاد مقاومتی، رشد بهره وری است.

معاون استاندار و فرماندار ویژه ملایر با بیان اینکه مسئولان باید در پاسخگویی به مردم کوشا باشند و مشکلات و مطالبات مردم را پیگیری کنند، گفت: باید از فرصت ها بیشترین بهره را ببریم و از روزمرگی بپرهیزیم.

رضایی با تاکید بر اینکه مسئولان باید از منابع موجود و ظرفیت شهرستان نهایت استفاده را ببرند، گفت: برنامه ای جامع برای پاسداشت هفته فرهنگی ملایر تهیه شده که هدف اصلی آن معرفی شاخص ها و جایگاه ویژه ملایر در کشور است.

فرماندار ویژه ملایر همچنین از پیش بینی تولید ۵۰ هزار تن کشمش در ملایر خبر داد و افزود: مسئولان باید از سرمایه های موجود در حوزه کشاورزی برای صادرات استفاده کنند.

وی به اختصاص ۱۹۰۰ مورد وام مسکن روستایی و بازسازی خانه های فرسوده اشاره و عنوان کرد: نوسازی واحدهای روستایی به افزایش ماندگاری روستاییان و جلوگیری از مهاجرت کمک می کند.