مطالعات کارشناسی برای طرح انجام شد/ساماندهی ترافیکی در دستور کار

به گزارش خبرگزاری مهر، عابد ملکی در خصوص تغییر جهت ترافیکی ایجاد شده در برخی از خیابانهای منطقه ۱۲، اظهار داشت: در ادامه طرحهای ارتقای کیفیت زندگی درمنطقه ۱۲ موضوع ساماندهی ترافیکی خیابانها و معابر این منطقه در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: یکی از اهداف اجرای این کار اولویت بخشیدن به حمل و نقل عمومی و دیگری کاهش ورود خودروهای عبوری به منطقه ۱۲ است. با توجه به اینکه زیرساختهای حمل و نقل عمومی و همچنین شبکههای بزرگراهی در اطراف منطقه ۱۲ تکمیل شده بنا بر این است که بتوانیم بار ترافیکی منطقه ۱۲ را مدیریت کنیم و کاهش دهیم.
شهردار منطقه ۱۲ تصریح کرد: براین اساس تغییرات ترافیکی در خیابانهای منطقه در دستور کار قرار گرفت و تغییر جهاتی در خیابانهای مجاهدین اسلام، شهید ناطقی، ابن سینا و مشکی انجام شد و از روز ۱۷ تیرماه و با توجه به تعطیلات عید فطر این طرح به اجرا درآمد.
وی خاطرنشان کرد: ارزیابی ما از اجرای طرح در سه روز گذشته بسیار مثبت بوده اما طبیعت هر تغییری ایجاد بار ترافیکی است و با توجه به اینکه مردم هنوز آشنایی کامل با تغییرات اعمال شده را ندارند ممکن است در انتخاب مسیر و رسیدن به مقصد دچار مشکل شوند که از این جهت از آنها عذرخواهی میکنیم.
ملکی گفت: از شهروندان خواهشمندیم با عوامل شهرداری و پلیس راهور همکاری خوبی داشته باشند. اگر چه سعی کردیم این مشکل را با اطلاع رسانیهای قبلی از طریق توزیع بروشور به درب منازل، نصب بنر و استقرار نیروهای انسانی توسط شهرداری و پلیس راهور کاهش دهیم اما در شروع طرح یک مقدار ترافیک بیشتری وجود داشت.
وی افزود: روزهای جمعه و شنبه طرح به شکل مناسبی اجرا شد و حتماً توجه به بازخوردهای طرح ادامه خواهد داشت تا اگر اصلاحی لازم است در دستور کار شهرداری و پلیس قرار گیرد.
شهردار منطقه ۱۲ با بیان اینکه جلسات مداومی برای آنالیز طرح برگزار میشود، تصریح کرد: اگر طرح اشکالاتی داشته باشد آن را برطرف میکنیم و طرح را با تغییرات ترافیکی دیگری که در آینده اعلام خواهد شد ادامه میدهیم.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا این طرح جنبه آزمایشی دارد، گفت: این طور نیست چرا که مطالعات کافی توسط مشاورین مربوطه انجام شده است. اجرای این طرح به جز خیابانهای اصلی تعدادی از خیابانهای فرعی را درگیر میکند که آنها نیز به طور همزمان مانیتور و مدیریت میشود.
ملکی افزود: این طرح دقیق و کامل است و هرچند ممکن است ایراداتی داشته باشد یا در مواردی نیازمند اصلاح باشد اما همزمان با مانتیورکردن طرح اصلاحات آن انجام میشود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی براینکه برخی از خیابانهای فرعی جایگزین شده گنجایش پذیرش بار ترافیکی را ندارند، گفت: به همه این موارد به صورت کامل پرداخته شده و جریان ترافیک در منطقه ۱۲ به صورت گردشی مدیریت خواهد شد. اغلب خیابانها یک طرفه هستند و فکر میکنیم بار ترافیکی را پاسخگو خواهند بود.
شهردار منطقه ۱۲ ادامه داد: یکی از اهداف این طرح این بوده که جریان ترافیکی به درون محلات و کوچهها منتقل نشود و از خیابانهای فرعی استفاده شود.
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