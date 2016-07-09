افغانستان تنها نیست/ناتو به کابل متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، رهبران کشورههای عضو ناتو امروز در ورشو بر تعهد خود به امنیت و ثبات دراز مدت در افغانستان تاکید کردند.

در نشست امروز رهبران ناتو «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان و «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی این کشور نیز حضور داشتند و مسئله وضیت امنیتی افغانستان و روند اصلاحات افغانستان توسط دولت وحدت ملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین در نشست امروز عملکرد نیروهای امنیتی و دفاع ملی افغانستان مورد بررسی قرار گرفت و راه های ادامه حمایت ها از افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.

«ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در این خصوص گفت: در حال حاضر نیروهای افغان مسئولیت امنیت در سرتاسر این کشور را بر عهده دارند و از مردم افغانستان دفاع می کنند. ما به آموزش ها، مشاوره ها و کمک های خود به انها ادامه خواهیم داد.

وی در ادامه گفت: اما افغانستان هنوز با بی ثباتی جدی و خشونت مواجه است و به همین دلیل ادامه حمایت های سیاسی، نظامی و مالی ما از این کشور از اهمیت زیادی برخوردار است.

دبیر کل ناتو درباره تصمیمات گرفته شده در این سازمان در خصوص افغانستان گفت: اولا ما توافق کردیم تا ماموریت پشتیبانی قاطع خود را از طریق یک مدل منعطف و منطقه ای تا بعد از ۲۰۱۶ پایدار کنیم. ثانیا ما تعهد قوی ملی کرده ایم تا از نیروهای افغانستان تا سال ۲۰۲۰ حمایت مالی کنیم و ثالثا ما بر حمایت دراز مدت خود از مشارکت سیاسی و همکاری های عملی با افغانستان تاکید مجدد کردیم.

وی در ادامه گفت: پیام ما شفاف و واضح است و آن این است که افغانستان تنها نیست و ما به آن متعهدیم.

در نشست امروز رهبران ناتو نمایندگان ژاپن، کره جنوبی، نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه اروپا نیز شرکت داشتند.