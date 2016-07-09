ارسال ۱۱۰ مقاله به دبیرخانه همایش ملی قیام گوهرشاد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی وکیلی ظهر شنبه در نشستی خبری با اشاره به همایش ملی قیام گوهرشاد به عنوان طرحی فرهنگی و ملی اظهار کرد: مجموعه طرح ملی گوهر شاد در ابعاد فرهنگی فعالیت کرده و در همین زمینه وارد فعالیت‌های علمی و پژوهشی نیز شده است.

وی ادامه داد: تا زمانی که خود ما نیز اطلاعات کافی از این واقعه تاریخی نداشته باشیم، کار در این زمینه بی‌فایده است بنابراین از تمامی رسانه می‌خواهیم تا با اطلاع‌رسانی صحیح و موثر در پیدا کردن اسنادی در زمینه قیام مردمی مسجد گوهرشاد ما را یاری کنند.

دبیر علمی همایش ملی قیام گوهرشاد با اشاره به تلاش برای احیاء واقعه تاریخی قیام مسجد گوهرشاد گفت: علاوه بر سانسوری که توسط رژیم پهلوی در بیان این واقعه صورت گرفته، در شرایط امروز نیز بسیاری از افراد، جنایتکار با مظلوم را اشتباه تشخیص می‌دهند و خیال می‌کنند عده‌ای در آن زمان برعلیه رژیم دست به قیام زدند و رژیم نیز برای دفاع از حکومت خود دست به کشتار مردم زده است، در واقعه تعاریف زیادی از این واقعه قیام مردمی صورت گرفته و ما به دنبال اصلاح آن هستیم.

وکیلی با اشاره به دریافت مقالات علمی در دبیرخانه این همایش گفت: ارسال مقالات تا دو هفته قبل ادامه داشت و تاکنون ۱۱۰مقاله و ۱۶۰ چکیده مقاله به دبیرخانه همایش رسیده است که از این تعداد، ۴۰ مقاله مورد پذیرش قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: ۴۰ درصد از شرکت کنندگان در همایش از بانوان و ۶۰ درصد از آقایان هستند و پیش‌بینی می‌کنیم استقبال خوبی از همایش صورت بگیرد.

وکیلی به سخنرانی چهره‌های مطرح نظیر دکتر حداد عادل، دکتر حقانی، استاد رحیم پور ازغدی و آیت الله علم الهدی در همایش ملی قیام گوهرشاد اشاره کرد و گفت: چینش مقالات در دو روز همایش به گونه‌ای است که از نظر موضوعی به یکدیگر مرتبط‌اند و مقالات صبح سه شنبه در حوزه «نسبت حجاب و پوشش با مفاهیم اشتغال، علم، اخلاق و فعالیت‌های اجتماعی به‌ویژه روان شناسی» احتمالاً برد بین‌المللی خواهد داشت.

گفتنی است نخستین همایش ملی قیام گوهرشاد در روزهای ۲۱و ۲۲ تیرماه با حضور شخصیت‌های کشوری همچون غلامعلی حداد عادل، موسی حقانی، حسن رحیم پور ازغدی و آیت‌الله علم‌الهدی در مشهد برگزار می‌شود.