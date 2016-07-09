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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۷

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان:

۲۶۰ واحد مسکن مهر پلدختر در هفته دولت بهره برداری می شود

۲۶۰ واحد مسکن مهر پلدختر در هفته دولت بهره برداری می شود

پلدختر - مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان از بهره برداری ۲۶۰ واحد مسکن مهر پلدختر تا هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیخانی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ۲۶۰ واحد مسکن مهر در پلدختر بیش از ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار داشت: این واحدها تا هفته دولت امسال بهره برداری می شوند.

وی با بیان اینکه ۲۰۲ واحد مسکن مهر در پلدختر متقاضی ندارند، تصریح کرد: این واحدها بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و آمادگی واگذاری آنها به بخش خصوصی وجود دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان لرستان با تاکید بر اینکه مابقی واحدهای مسکن مهر پلدختر نیز بالغ بر ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، افزود: این واحدها متاسفانه با مشکل کمبود آورده سهم متقاضیان مواجه هستند.

کد مطلب 3708635

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