بدهی ۶۴۸ میلیارد تومانی کارگاه های فعال هرمزگان به تامین اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید فاضل حیدری بلوکی عصر شنبه در نشست خبری که با مناسبت هفته تامین اجتماعی در سالن کنفرانس تامین اجتماعی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: ۱۶ شعبه دائم، هشت شعبه اقماری و ۲ کارگزاری در نقاط استان هرمزگان فعال است که ۴۵۰ نفر مشغول به ارائه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند.

وی عنوان کرد: ۳۰۴ هزار و ۱۲۷ نفر تعداد بیمه شدگان اصلی و ۵۲۴ هزار و ۹۶۹ نفر تعداد بیمه شدگان تبعی است، در مجموع ۸۲۹ هزار و ۹۶ نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفته اند که نسبت به سال گذشته ۴ درصد رشد داشته است.

حیدری خاطرنشان کرد: در استان هرمزگان ۶۴ هزار و ۹۳۵ نفر مجموع مستمری بگیران تحت پوشش هستند که ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان هرمزگان افزود: تعداد ۳۰۴ هزار و ۱۲۷ نفر بیمه شده اصلی استان است که ۸۵ درصد مردان و ۱۵ درصد آن را زنان تشکیل می دهند، ابراز کرد: جمعیت تحت پوشش تأمین اجتماعی در استان هرمزگان برابر با ۸۹۴ هزار و ۳۱ نفر است که نزدیک به ۵۷ درصد از جمعیت یک میلیون و ۵۷۸هزار و ۱۸۳ نفری استان هرمزگان هستند.

حیدری بلوکی از مهمترین شاخص های چرخه منابع و مصارف(تعادل) را نسبت جامعه پرداخت کننده به جامعه دریافت کنندگان دانست و عنوان کرد: روند این نسبت در سال های اخیر رو به کاهش بوده و در حال حاضر در هرمزگان برابر با ۱۲.۸ است که به معنای هر ۱۳ نفر بیمه شده پشتیبان یک پرونده مستمری بگیر هستند.

این مقام مسئول تعداد کارگاه های تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی در استان هرمزگان را ۳۳ هزار و ۴۰۵ کارگاه اعلام و اضافه کرد: از این تعداد ۲۵ هزار و ۴۰۱ کارگاه فعال و ۸ هزار و ۴ کارگاه نیمه فعال هستند.

وی اجرای طرح ساختار نوین ارائه خدمات را یکی از اقدامات شاخص این نهاد دانست و عنوان کرد: این مهم در سه فاز به مرحاه اجرا درآمده است که در فاز نخست به دنبال چندپیشگی در هر یک از واحدها به طور مجزا بوده ایم، در فاز دوم چندپیشگی بین واحدهایی که موضوعات کاری مشابهی دارند و در فاز سوم چندپیشگی بین تمامی واحدها در دستور کار قرار دارد که فاز نخست در سالجاری به مرحله اجرا درآمده و به دنبال انجام فاز های بعدی هستیم.

حیدری بلوکی پرداخت متمرکز مستمری ها و مقرری بیمه بیکاری را از دیگر اقدامات مهم این سازمان اعلام و خاطرنشان کرد: اختصاص شماره تأمین اجتماعی یا SSN یکی از فعالیت های بزرگی است که ظرف سه سال در استان هرمزگان به طور کامل انجام می شود که از این پس به جای کد هشت رقمی فرد دارای کد ده رقمی بین المللی شده و می تواند در از خدمات هر کشوری که با سازمان تأمین اجتماعی تفاهم نامه همکاری دارد، بهره بگیرد.

وی با بیان اینکه به دنبال اخذ مجوز اضافه کردن شعبه چهارم بندرعباس در بندر شهید رجایی هستیم، تصریح کرد: امیدوارم کارگاه های صنعتی، تولیدی و معدنی با استفاده از طرح بخشودگی جرایم، بتوانند در این بازی برد-برد شرکت کرده و نسبت به پرداخت معوقات خود اقدام کنند.