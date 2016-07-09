۲۹ تیم عملیاتی هلال احمر تعطیلات عیدفطر در گلستان را پوشش دادند

حسین احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شروع موج جدید مسافرت های تابستانه که مصادف با تعطیلات عید فطر بود ۵۹ نجاتگر در قالب ۲۹ تیم عملیاتی در جاده های گلستان به انجام وظیفه پرداختند.

احمدی افزود: تعداد کل حوادث رخ داده در این ایام ۲۶ حادثه بوده که ۱۶ مورد مربوط به تصادفات جاده ای، دو مورد مراجعه حضوری خود اشخاص حادثه دیده به پایگاه ها، چهار مورد مربوط به پوشش برنامه نماز عیدفطر، یک مورد گم شدگی در دهنه محمد آباد فاضل آباد و دو مورد هم سقوط پاراگلایدر بوده است.

وی با اشاره به آمار حوادث رخ داده تصریح کرد: از این تعداد ۵۳ نفر مصدوم شدند، به دو نفر امداد رسانی شده، برای یک نفر درمان سرپایی انجام شده، ۲۵ نفر توسط جمعیت هلال احمر به مراکز درمانی منتقل شده اند و دو نفر نیز در صحنه فوت شده اند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمراستان گلستان اضافه کرد: تجهیزات به کار برده شده در این عملیات ۲۷آمبولانس و دو خودروی نجات بوده است.

احمدی در پایان تاکید کرد: جمعیت هلال احمر گلستان در طول تمام روزهای سال و مناسبت های مختلف با آمادگی کامل به ارائه فعالیت های عام المنفعه خود به هموطنان می پردازد.