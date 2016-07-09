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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۱۹

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران:

تبلیغات فعالیت‌های خیریه زمان‌دار نیست

تبلیغات فعالیت‌های خیریه زمان‌دار نیست

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران با اشاره به تبلیغات طرح آینه شمعدون در سطح شهر گفت: تبلیغات فعالیت‌های خیریه زمان‌دار نیست.

عیسی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی درباره تبلیغات تهیه جهیزیه ۷۵هزار نوعروس تحت پوشش کمیته امداد که در سطح شهر نصب شده است، گفت: یکی از وظایف این سازمان فضاسازی‌های تبلیغاتی در سطح شهر با اهداف تجاری و فرهنگی است و سازه‌های فرهنگی در اختیار این طرح قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران اضافه کرد: تبلیغ طرح آینه شمعدون زمان دار نیست. در واقع تبلیغ کارهای خیریه در طول زمان انجام می‌گیرد و به مدت زمان مشخص محدود نمی‌شود.

گفتنی است: طرح آینه شمعدون طرحی است با هدف تامین جهیزیه ۷۵۰۰۰ نوعروس نیازمند که شروع زندگی مشترکشان به دلیل تامین نشدن جهیزیه به تعویق افتاده و تلاش این است که در این طرح ملی توجه مردم را به این سمت جلب شود که کمک کننده برای شروع یک زندگی باشند.

کد مطلب 3708641
سیامک صدیقی

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