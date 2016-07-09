عیسی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی درباره تبلیغات تهیه جهیزیه ۷۵هزار نوعروس تحت پوشش کمیته امداد که در سطح شهر نصب شده است، گفت: یکی از وظایف این سازمان فضاسازی‌های تبلیغاتی در سطح شهر با اهداف تجاری و فرهنگی است و سازه‌های فرهنگی در اختیار این طرح قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران اضافه کرد: تبلیغ طرح آینه شمعدون زمان دار نیست. در واقع تبلیغ کارهای خیریه در طول زمان انجام می‌گیرد و به مدت زمان مشخص محدود نمی‌شود.

گفتنی است: طرح آینه شمعدون طرحی است با هدف تامین جهیزیه ۷۵۰۰۰ نوعروس نیازمند که شروع زندگی مشترکشان به دلیل تامین نشدن جهیزیه به تعویق افتاده و تلاش این است که در این طرح ملی توجه مردم را به این سمت جلب شود که کمک کننده برای شروع یک زندگی باشند.