هشدار معاون هماهنگ کننده نهاجا در حفاظت دقیق از اطلاعات نظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر خلبان عزیز نصیرزاده معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش در مراسم صبحگاه این نیرو که صبح امروز شنبه ۱۹ تیر برگزار شد، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک عید سعید فطر به کارکنان گفت: فضای مجازی و شبکه های اجتماعی مورد رصد بسیاری از دشمنان قرار دارد و به همین دلیل باید در این خصوص دقت عمل بالایی داشت.

وی تصریح کرد: یکی از مسائلی که همواره مورد تأکید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و به خصوص نیروی هوایی ارتش بوده است حفاظت دقیق از اطلاعات طبقه بندی شده نظامی است زیرا انتشار هر اطلاعاتی حتی بسیار ناچیز می تواند تبعات بسیار زیادی برای کشور در بر داشته باشد.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش در ادامه پوشیدن لباس نظامی در ارتش جمهوری اسلامی را مصداقی از سربازی امام زمان (عج) معرفی کرد و افزود: این لباس روزی بر تن بزرگ مردانی همچون شهیدان ستاری، بابایی، لشکری و بسیاری از بزرگ مردان بوده که افتخار تاریخ ایران زمین هستند.

وی به هجمه دشمنان اسلام و انقلاب برای ضربه زدن به بنیان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش با تکیه بر دانش بومی و توان نظامی خلبانان و کارکنان زبده و با استعداد ایرانی ستونی محکم برای بنای انقلاب مردم ایران است.

نصیرزاده آمادگی رزمی نیروی هوایی از ابتدای شروع انقلاب و هشت سال دفاع مقدس را مناسب دانسته و افزود: ویژگی اصلی یک نظامی نیروی هوایی، شجاعت، سرعت و عکس العمل به موقع در تمامی تصمیم گیری ها و همه دوران خدمتی است.

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش اعتماد و توکل به خدا را عامل قدرت بخشیدن به رزمندگان اسلام معرفی و تصریح کرد: موفقیت امروز جبهه اسلام در همه زمینه ها و در جهاد با استکبار جهانی به دلیل همین توکل بر خدا و بهره برداری از فضای معنوی ماه های پربرکتی همچون ماه مبارک رمضان است.