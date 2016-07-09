۳۰درصد مدارس واجد شرایط پلدختر تا پایان امسال هوشمند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه ۹ هزار دانش آموز پلدختری در ۱۱۳ آموزشگاه تحصیل می کنند، اظهار داشت: ۷۵ آموزشگاه در معمولان وجود دارد که ۳ هزار دانش آموز در آنها تحصیل می کنند.

وی با بیان اینکه ۲۱ مدرسه تخریبی در شهرستان پلدختر وجود دارد، تصریح کرد: در رابطه با بازسازی این مدارس با کمبود اعتبار مواجه هستیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به اینکه هوشمند سازی ۳۰ درصد مدارس واجد شرایط پلدختر تا پایان سال ۹۵ در دستور کار قرار دارد، ادامه داد: توسعه و تجهیز هنرستان های فنی و کار و دانش این شهرستان برای مهر ماه ۹۵ نیز در دستور کار است.

کریمی فر با بیان اینکه تجهیز و راه اندازی پژوهش سرای دانش آموزی در پلدختر یکی دیگر از برنامه های اداره کل آموزش و پرورش در این شهرستان است، تصریح کرد: همچنین جبران کمبود معلم در مقاطع سه گانه در مهر ماه ۹۵ از دیگر برنامه های اداره کل آموزش و پرورش در پلدختر است.