هلال احمر و اورژانس موازی کاری ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون یوسفی درباره موضوعات مطرح شده درباره موازی کاری بین دو دستگاه اورژانس و هلال احمر، افزود: نمی‌توان با اطمینان گفت که این دو دستگاه در ارائه خدمات خود موازی کاری دارند چراکه هر دو جزو دستگاه های امداد رسانی هستند که تاکنون خدمات خوبی را به مصدومان ارایه کرده اند.

وی ادامه داد: اگرچه خدماتی که دستگاه های اورژانس و هلال احمر به افرد ارائه می دهند دارای مشترکات زیادی هستند اما در برخی مواقع این خدمات با یکدیگر متفاوت است.

یوسفی تصریح کرد: زمانی که مصدوم به بیمارستان منتقل می‌شود دیگر تفاوتی ندارد که کدام دستگاه وی را به این مرکز درمانی منتقل کرده بلکه باید تنها خدمت رسانی به بیمار در اورژانس مورد توجه قرار گیرد، در همه جای دنیا نیز چنین چیزی مرسوم است لذا باید اورژانس و هلال احمر در این زمینه همچون گذشته همکاری خوبی داشته باشند.

وی یادآور شد: به نظر می رسد امدادرسانی هلال احمر و اورژانس در کشور نوعی همپوشانی است و موازی کاری در میان نیست در این راستا باید تلاش کرد که این همپوشانی را بیشتر کرد زیرا این اقدام باعث ارایه خدمات بهتر و مطلوب به مصدومان می شود.

یوسفی تاکید کرد: البته گاهی در موارد جزیی ممکن است اختلاف سلیقه ای بین دو دستگاه هلال احمر و اورژانس پیش آید اما این به منزله موازی کاری بین این دو دستگاه نیست.

وی تصریح کرد: به نظر می رسد برای رفع همین موارد جزیی نیز باید نوع ماموریت ها مشخص شود و بعد از آن نوع اشتراکات خود را در امدادرسانی‌ها افزایش دهند زیرا هدف آن است که تیم درمانی و امدادگری به موقع بر بالین مصدوم حاضر شود و اقدامات اولیه برای وی انجام شود و سریعتر به مراکز درمانی منتقل شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: باید برای جلوگیری از موازی‌کاری‌ها، هر دو دستگاه جلسات مشترکی را داشته باشند تا هماهنگی های لازم بین این نهاد شکل گیرد.