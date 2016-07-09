به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضوانیان ظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی برگزاری کنکور در شهرستان اظهارکرد: خوشبختانه در سال گذشته شهرستان بشرویه رتبه اول کشوری را در برگزاری کنکور به نحو احسن، کسب کرد.

وی افزود: این امر همکاری و همدلی مسئولان برای برگزاری خوب این رویداد مهم علمی در شهرستان را نشان می‌داد.

وی ادامه داد: همزمان با ۲۴ و ۲۵ تیرماه تعداد ۳۲۱ دانش آموز بشرویه در محل سالن مدرسه کیانی زاده و نماز خانه این آموزشگاه در شهرستان کنکور خواهند داد.

رضوانیان بیان کرد: عوامل اجرایی برگزاری این کنکور در شهرستان از نیروهای متوسطه دوم انتخاب شده و مقدمات اولیه کار صورت گرفته است.

مدیر آموزش و پرورش بشرویه اظهار داشت: سال گذشته ۳۳۵ نفر از دانش آموزان بشرویه ای کنکور دادند که از این تعداد ۱۶ نفر رتبه زیر هزار داشته‌ایم.

وی گفت: کنکور سراسری در بشرویه در پنج رشته، ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان خارجی در دونوبت صبح و بعد از ظهر روز پنجشنبه و جمعه برگزار می‌شود.

رضوانیان بیان کرد: صبح پنجشنبه کنکور دو رشته ریاضی با تعداد ۱۵ نفر از برادران و علوم انسانی با ۴۵ نفر از خواهران و برادران و رشته هنر نیز با تعداد ۲۰ نفر در بعد از ظهر روز پنجشنبه برگزار می‌شود.

وی افزود: صبح جمعه نیز برای ۱۸۲ نفر از خواهران و برادران رشته علوم تجربی، و عصر جمعه هم برای ۴۹ نفر کنکور زبان خارجه برگزار می‌شود.

مسئولان برای برگزاری هرچه بهتر کنکور در شهرستان تلاش کنند

فرماندار بشرویه برهر چه بهتر برگزار شدن کنکور سراسری در شهرستان با همکاری مسئولان مرتبط تاکید کرد.

علی باقری بیان کرد: تمام تمهیدات لازم از هم اکنون بایستی در نظر گرفته شود تا فرزندان این شهرستان در محیطی امن و آرام بتوانند در کنکور شرکت کنند.

وی نیروی انتظامی را در بحث برقراری امنیت، شبکه بهداشت و درمان را برای تامین نیروی پرستار و دکتر در محل برگزاری آزمون و ادارات آب، برق، مخابرات و ... برای اطمینان از فراهم بودن زیرساخت‌ها بدون قطعی در روز برگزاری آژمون ملزم کرد.