مزرعه گیاه ماری جوآنا در ساوجبلاغ کشف و منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپاه استان البرز، معاونت اطلاعات سپاه ناحیه ساوجبلاغ با بهره گیری از منابع اطلاعاتی خود موفق شد مزرعه ای را که در آن گیاه ماری جوآنا (گراس) کشت می شد، کشف و منهدم کند.

طی بازرسی که از محل فوق در روستای قره قباد با رعایت موازین شرعی و قانونی و حفظ حقوق شهروندی صورت گرفت، ۹۶۰ بوته گراس از دو قطعه زمین کشف شد.

گفتنی است متهم اصلی در محل حضور نداشته ولی متهم ردیف دوم در حین آبیاری مزرعه بود که پس از تعقیب و گریز توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر می شود و بعد از بازجویی های اولیه به عوامل ناجا تحویل داده می شود.

لازم به ذکر است در محل مذکور دو حلقه چاه غیر مجاز به همراه دو دستگاه حفاری نیز وجود داشت که مراتب به مسئولان مربوطه اطلاع رسانی شده است.