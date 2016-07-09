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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۲۴

ضرورت الگوبرداری کلانشهرها از تجربه پایتخت در نوسازی بافت فرسوده

ضرورت الگوبرداری کلانشهرها از تجربه پایتخت در نوسازی بافت فرسوده

نماینده کلانشهر مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی یکی از معضلات و تهدیدهای جدی در کلانشهرها از جمله کلانشهر تهران را وجود بافت های فرسوده عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شیران خراسانی ضمن تقدیر از اقدامات سازمان نوسازی و اهتمام ویژه شهرداری تهران برای احیای بافت های فرسوده در سال های اخیر، راه اندازی ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران را اقدامی تأثیرگذار در روند نوسازی بافت های فرسوده در پایتخت ارزیابی کرد و گفت: حضور ۳۲ دستگاه اجرایی در ستاد بازآفرینی نشان از عزم جدی دولت و شهرداری برای گره گشایی از این دغدغه ملی دارد.

این نماینده مجلس، با اشاره به تأثیرات اجرایی شدن بسته های تشویقی نوسازی و سایر مصوبات ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، بیان کرد: اجرای این مصوبات باعث ارتقای کیفیت و افزایش امید به زندگی در ساکنان بافت های فرسوده می شود و امید است که سایر کلانشهرهای کشور نیز از تجربه موفق پایتخت در نوسازی بافت های فرسوده الگو برداری نمایند.

کد مطلب 3708651
سیامک صدیقی

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