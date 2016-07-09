۵۰۰۰معلم کهگیلویه وبویراحمدی در دوره تربیت مدرس شرکت می کنند

به گزارش خبرنگارمهر، علی شیر زهرایی ظهر شنبه در نشست هماهنگی توسعه وتقویت برنامه های آموزش ابتدایی استان افزود: این معلمان در کلاسهای آموزشی که توسط کارشناسان برگزار می شود شرکت کرده و از آموزشهای لازم برخوردار می شوند.

وی بیان کرد: در این کارگاههای آموزشی ۲۵۰نفر مؤلف و کارشناسان تخصصی ومعلمان برتر درسی دوره ابتدایی حضور دارند.

زهرایی هدف از برگزاری این برنامه را درس پژوهی الگوهای تدریس، تقویت بنیادهای علمی، آموزشی واجرایی و اجرای مطلوب طرحهای جابربن حیان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: یادگیری درس ریاضی دوره ابتدایی با تأکید برکلاسهای چند پایه و برنامه تقویت بنیادهای یاددهی نیز در این کارگاهها برگزار خواهد شد.

زهرایی اظهار داشت: دوره ابتدایی در یادگیری دانش آموزان نقش مهمی دارد و معلمان این دوره باید از آموزشهای لازم برخوردار شوند.