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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۵

اون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد

۵۰۰۰معلم کهگیلویه وبویراحمدی در دوره تربیت مدرس شرکت می کنند

۵۰۰۰معلم کهگیلویه وبویراحمدی در دوره تربیت مدرس شرکت می کنند

یاسوج- معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش کهگیلویه وبویراحمد گفت: پنج هزار معلم ابتدایی استان در دوره تربیت مدرس شرکت می کنند.

به گزارش خبرنگارمهر، علی شیر زهرایی ظهر شنبه در نشست هماهنگی توسعه وتقویت برنامه های آموزش ابتدایی استان افزود: این معلمان در کلاسهای آموزشی که توسط کارشناسان برگزار می شود شرکت کرده و از آموزشهای لازم برخوردار می شوند.

وی بیان کرد: در این کارگاههای آموزشی  ۲۵۰نفر مؤلف و کارشناسان تخصصی ومعلمان برتر درسی دوره ابتدایی حضور دارند.

زهرایی هدف از برگزاری این برنامه را درس پژوهی الگوهای تدریس، تقویت بنیادهای علمی، آموزشی واجرایی و اجرای مطلوب طرحهای جابربن حیان عنوان کرد.

وی اظهار داشت: یادگیری درس ریاضی دوره ابتدایی با تأکید برکلاسهای چند پایه و برنامه تقویت بنیادهای یاددهی نیز در این کارگاهها برگزار خواهد شد.

زهرایی اظهار داشت: دوره ابتدایی در یادگیری دانش آموزان نقش مهمی دارد و معلمان این دوره باید از آموزشهای لازم برخوردار شوند.

کد مطلب 3708654

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