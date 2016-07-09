کاهش ۸ درجه ای دما با ورود سامانه ناپایدار به گلستان

سیدمحمدرضا رضوی در رابطه با الگوهای پیش یابی در سطح استان گلستان به خبرنگار مهر گفت: آسمان استان گلستان در روز یکشنبه صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با افزایش ابر در بعد از ظهر و شب به همراه رگبار پراکنده، احتمال وقوع رعد و برق و وزش نسبتاً شدید باد را پیش بینی می‌کنیم.

رضوی با بیان اینکه این شرایط تا روز دوشنبه ادامه دارد، تصریح کرد: خروجی مدل‌های جوی نشان می‌دهد از شب دوشنبه به تدریج امواج سامانه ناپایدار و بارشی به استان نفوذ کرده و در روز سه شنبه به فعالیت آن افزوده می‌شود.

وی افزود: پیامد ورود این سامانه به استان افزایش ابر، رگبار و رعد و برق، گاهی وزش باد نسبتاً شدید و مواج شدن دریا خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان گلستان از کاهش ۶ الی ۸ درجه‌ای دما با ورود این سامانه ناپایدار به استان خبر داد و گفت: این سامانه ناپایدار روز چهارشنبه از فراز استان عبور می‌کند.

رضوی افزود: در حال حاضر دمای شهر گرگان ۳۳ درجه سانتی گراد است و گنبدکاووس با ۳۶ درجه گرمترین و بندرترکمن با ۳۰ درجه خنکترین شهرهای استان گزارش شده است.