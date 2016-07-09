به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، پرویز آرامنش افزود: طرح یاد شده در چهار منطقه حفاظت شده «درمیان سربیشه»، «مظفری»، «آرک و گرنگ»، «شاسکوه» و سه پناهگاه حیات وحش «تالاب کجی نمکزار نهبندان»، «رباط شور» و «نایبندان طبس» و هفته منطقه شکار ممنوع درح، جیک و زیدر، باقران، کمر سرخ، لشکرگاه عشق آباد و علی حیدر انجام می‌شود.

به گفته وی این طرح همانند سالهای قبل در تمام مناطق تحت مدیریت این اداره کل با همکاری کارشناسان محیط زیست، ماموران یگان حفاظت، همیاران افتخاری و نیز جوامع محلی انجام می‌شود.

وی اظهار کرد: سرشماری پستانداران دو بار در سال (تابستان و زمستان) در خراسان جنوبی اجرا می‌شود.

وی هدف از اجرای این طرح را مشخص شدن جمعیت گونه های مختلف پستانداران در استان عنوان کرد و گفت: بر اساس این سرشماری‌ها، آمار و اطلاعات دقیقی از پستانداران در اختیار کارشناسان محیط زیست طبیعی قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: کارشناسان با استفاده از آمار و اطلاعات جمع آوری شده برنامه ریزی دقیقی برای حفاظت و حراست از حیات وحش استان انجام می‌دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی مساحت مناطق تحت مدیریت این اداره کل را دو میلیون و ۳۱۷ هزار و ۵۴۸ هکتار ذکر کرد و گفت: گونه های مختلف و متنوع جانوری در این گستره از استان زیست می‌کنند.