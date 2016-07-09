بررسی افزایش خطاهای پزشکی بعد از اجرای طرح تحول سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدنعیم امینی فرد درباره آمار ۱۲ هزار پرونده خطای پزشکی در کشور، افزود: با توجه به حجم کار و مسئولیتی که در حوزه بهداشت و درمان مجلس وجود دارد این تعداد خطای پزشکی قابل پذیرش نیست اما قابل توجیه است.

وی با یادآوری تعدد پرونده های مرتبط با خطاهای پزشکی، ادامه داد: البته این تعداد پرونده خطای پزشکی سقف انتظاراتمان نبوده و باید تلاش کنیم این تخلفات را ریشه یابی کرده و درجهت رفع آن برآییم.

امینی فرد، یکی از علت‌های بروز خطاهای پزشکی را کمبود نیروی انسانی خواند و تصریح کرد: متناسب با این کمبودها باید برنامه ریزی شود زیرا گاهی به جهت کمبود نیروی انسانی بار مسئولیت عده‌ای بیشتر می شود لذا باید تامین کادر درمانی مورد توجه قرار گیرد.

وی درباره نحوه رسیدگی به تخلفات پزشکی، گفت: تخلفات پزشکی در حوزه نظام پزشکی ارزیابی می‌شود که همین امر بر سهولت بررسی تخلفات می افزاید البته همزمان پزشکی قانونی نیز رسیدگی به تخلفات پزشکی را در دستور کار داشته و در این زمینه برخی مواقع موازی کاری‌هایی نیز پیش می آید به گونه ای که گاهی آرا و احکامی را هر دو دستگاه صادر می کنند.

امینی‌فرد تاکید کرد: باید هر دو دستگاه تبادل اطلاعات و تعاملی برای همکاری در جهت بررسی تخلفات پزشکی داشته باشند تا در تسهیل در روند دادرسی و جلوگیری از اطاله آن موثر باشد.

وی ادامه داد: باید در هر منطقه ای علت اساسی رخ دادن خطاهای پزشکی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد، البته ناگفته نماند که برخی از خطاهای پزشکی اجتناب ناپذیر است و در پیشرفته ترین سیستم های درمانی نیز درصدی به خطاهای پزشکی اختصاص دارد که این موضوعات از تخلف و قصور در حوزه پزشکی مجزا است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره افزایش ۵ درصدی خطاهای پزشکی از سال ۹۳ تا ۹۴، گفت: اگرچه یک رضایتمندی کلی در حوزه سلامت وجود دارد اما با آرمان ها فاصله داریم همچنین در طرح تحول سلامت افزایش قابل توجهی در ارایه خدمات داشتیم که باید این موضوع مورد تحلیل قرار گیرد که این میزان افزایش خطاهای پزشکی ناشی از افزایش فشار کاری ارایه دهندگان خدمت بوده یا نقص تجهیزاتی است، که نیاز است وزارت بهداشت این موارد را مورد ارزیابی کارشناسی قرار دهد.