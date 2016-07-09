مصمم به مشارکت روستاها در اقتصاد مقاومتی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده افزود: این توان و پتانسیل را در روستاها می بینیم که هر خانه به کارخانه ای تبدیل شود؛ البته باید توجه داشت کارخانه به تعداد کارگر نیست بلکه جایی است که در آن جا کار اتفاق بیافتد.

جبارزاده گفت: هر خانه روستایی را می توانیم با یک آموزش و الگوسازی مناسب به واحد تولیدی تبدیل کنیم.

وی اظهار کرد: محصولات تولیدی در روستاها می تواند هم در جهت خودکفایی و تولید ملی نقش داشته باشد و هم در آمد روستاییان را افزایش دهد.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان این که چندین روستای موفق و نمونه در آذربایجان شرقی وجود دارد، اضافه کرد: آماده توسعه این الگوهای عملی در سایر روستاهای دارای ظرفیت استان در سال جاری هستیم.

وی تاکید کرد: مصمم هستیم در هر شهرستان ۱۰ روستا انتخاب و سپس تمامی شاخص های لازم برای ایفای نقش توسط روستاها در اقتصاد مقاومتی را در آن روستاها ایجاد کنیم.

جبارزاده اظهار کرد: با این کار در سال جاری ۲۱۰ روستا را خواهیم توانست تغییر وضعیت دهیم و اگر این روند هر ساله ادامه پیدا کند، به طور قطع در برنامه پنج تا ۱۰ ساله تمامی روستاهای آذربایجان شرقی خودکفا خواهند شد.

وی ادامه داد: متاسفانه اکنون شاهد این هستیم که روستاییان مرغ، تخم مرغ و بسیاری از اقلام غذایی خود را از شهرها تهیه می کنند در صورتی که در قدیم روستاییان همه مایحتاج خود را در خانه تهیه می کردند و مازاد آن را نیز برای تامین نیاز دیگران تولید می کرد.

استاندار آذربایجان شرقی گفت: باید ظرفیت و پتانسیل هر روستا شناسایی و متناسب با داشته های آن برنامه ای را تدوین کنیم و همراه با آموزش، مقدمات کار را با استفاده از مشوق ها در جهت اهداف سیاست هایی که تدوین می شود، عملیاتی کنیم.

وی ادامه داد: چند روز قبل جلسه ای با حضور وزیر کشور به عنوان فرمانده اقتصاد مقاومتی سه استان آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان با موضوع هم اندیشی و اتخاذ تصمیم درمورد نقش روستاها در اقتصاد مقاومتی برگزار شد.

جبارزاده گفت: در این جلسه همه نهادها و دستگاه هایی که به شکلی در بحث روستاها نقش دارند، حضور داشتند.

وی افزود: با توجه به دستور وزیر کشور مسئولیت همه دستگاه های دولتی به استانداران تفویض شد تا در توسعه پایدار و همه جانبه روستا این اختیارات اعمال شود و همه دستگاه ها موظف به اجرای تصمیمات خواهند بود.

استاندار آذربایجان شرقی اظهار کرد: در مدیریت واحد روستاها مشکل داریم به طوری که دستگاه ها و نهادهای مختلف در روستاها مسئولیت دارند ولی هیچ کدام متولی روستا نیستند و با ابلاغ این دستور از سوی وزیر کشور این مشکل حل خواهد شد.