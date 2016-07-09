شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشههای هواشناسی، تا اواسط هفته جاری گذر امواجی کوتاه از جو منطقه پیشبینی میشود.
مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: طی این مدت علاوه بر اینکه دمای هوا افزایش چندانی نخواهد داشت، در بعضی ساعات شرایط برای نفوذ غبار عمدتاً به جو نواحی غربی استان فراهم میشود.
پارسا افزود: از روز سه شنبه تا اوایل هفته آینده با گسترش و تقویت جریانات پایدار، افزایش محسوس دمای هوای استان، در برخی نقاط وزش باد بویژه در اوایل شب و احتمال غبار موقت در نواحی مرزی پیش بینی میشود.
مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه افزود: در ۲۴ ساعت گذشته گرمترین نقطه استان سومار با حداکثر ۴۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و خنکترین نقطه استان نیز هلشی گزارش شده است.
پارسا گفت: امروز در نواحی مرزی احتمال نفوذ غبار نسبتا رقیق پیشبینی میشود و فردا و پسفردا نیز عمدتاً در نواحی مرزی در برخی ساعات ممکن است کم و بیش شاهد غبارآلود بودن هوا باشیم.
وی افزود: در روز سه شنبه ۲۲ تیر اما شاهد افزایش محسوس دمای هوا خواهیم بود و در نواحی مرزی احتمال غبار نسبتاً رقیق وجود دارد و در روز چهارشنبه ۲۳ تیر شاهد افزایش محسوس دما بویژه در شب خواهیم بود.
پارسا همچنین گفت: دو روز آخر این هفته نیز بالابودن دمای محسوس بویژه در شب و در نواحی غربی استان مورد انتظار است.
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