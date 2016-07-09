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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۹

مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه مطرح کرد:

پیش‌بینی نفوذ دوباره گرد و غبار به جو استان کرمانشاه

پیش‌بینی نفوذ دوباره گرد و غبار به جو استان کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه گفت: پیش‌بینی می‌شود از امروز تا اواسط هفته جاری شاهد نفوذ دوباره گرد و غبار به جو استان کرمانشاه باشیم.

شاهرخ پارسا در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل نقشه‌های هواشناسی، تا اواسط هفته جاری گذر امواجی کوتاه از جو منطقه پیش‌بینی می‌شود.

مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه بیان کرد: طی این مدت علاوه بر اینکه دمای هوا افزایش چندانی نخواهد داشت، در بعضی ساعات شرایط برای نفوذ غبار عمدتاً به جو نواحی غربی استان فراهم می‌شود.

پارسا افزود: از روز سه  شنبه تا اوایل هفته آینده با گسترش و تقویت جریانات پایدار، افزایش محسوس دمای هوای استان، در برخی نقاط وزش باد بویژه در اوایل شب و احتمال غبار موقت در نواحی مرزی پیش بینی می‌شود.

مدیر کل سازمان هواشناسی استان کرمانشاه افزود: در ۲۴ ساعت گذشته گرم‌ترین نقطه استان سومار با حداکثر ۴۴ درجه سانتیگراد بالای صفر و خنک‌ترین نقطه استان نیز هلشی گزارش شده است.

پارسا گفت: امروز در نواحی مرزی احتمال نفوذ غبار نسبتا رقیق پیش‌بینی می‌شود و فردا و پسفردا نیز عمدتاً در نواحی مرزی در برخی ساعات ممکن است کم و بیش شاهد غبارآلود بودن هوا باشیم.

وی افزود: در روز سه شنبه ۲۲ تیر اما شاهد افزایش محسوس دمای هوا خواهیم بود و در نواحی مرزی احتمال غبار نسبتاً رقیق وجود دارد و در روز چهارشنبه ۲۳ تیر شاهد افزایش محسوس دما بویژه در شب خواهیم بود.

پارسا همچنین گفت: دو روز آخر این هفته نیز بالابودن دمای محسوس بویژه در شب و در نواحی غربی استان مورد انتظار است.

کد مطلب 3708662

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