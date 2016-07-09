توسعه لرستان نیازمند حرکت جمعی مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ملکشاهی راد در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان لرستان در شهرستان پلدختر با اشاره به اینکه شورای برنامه ریزی به طور یقین موتور محرکه توسعه استان است، اظهار داشت: توسعه لرستان با یک نفر و تنها با اقدامات استاندار محقق نمی شود.

وی افزود: قطعا توسعه استان نیازمند یک حرکت جمعی متشکل از مردم، مسئولان و نمایندگان است.

نماینده مردم خرم آباد و دوره چگنی در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به کار گیری مشارکت مردم در توسعه استان باید بی بدیل باشد تا به توسعه دست یافت، تصریح کرد: باید یک جریان جمعی با محوریت همدلی شکل گیرد.

ملکشاهی راد با اشاره به اینکه فعالیت موثر نمایندگان استان مستلزم اطلاع دقیق آنان از اسناد بالا دستی استان از جمله سند آمایش سرزمین و سند اشتغال است، گفت: مبنای تصمیم گیری و اقدام درست، اطلاعات دقیق است.

وی با بیان اینکه بودجه ۹۵ در راه است و نقش نمایندگان در رابطه با آن بسیار موثر است، تصریح کرد: از اکنون باید نمایندگان و فضای ذهنی آنان را برای اقدام درست در مواردی همچون بودجه ۹۵ آماده کنیم.