برخورد یک پژو با پراید در چادگان چهار نفر را راهی بیمارستان کرد

مجتبی بیات در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ایام تعطیلات شاهد حوادث مختلفی بودیم که یکی در محور چادگان- سد زاینده رود که عابر پیاده با یک دستگاه خودرو پراید برخورد کرده بود و حادثه دیگر برخورد رخ به رخ یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه پراید در کیلومتر ۴۵ محور چادگان –چنارود (روستای چهل چشمه ) و مصدوم شدن چهار نفر که حال سه نفر از آنها وخیم گزارش شد، بود.

وی بیان داشت: در حادثه تصادف دو نفر از مصدومان توسط هلال احمر و دو نفر دیگر توسط اورژانس به بیمارستان بوعلی چادگان انتقال یافتند که به دلیل وخیم بودن اوضاع مصدومان، هماهنگی لازم برای انتقال سریع آنها به اصفهان توسط بالگرد اورژانس انجام شد و افراد ذکر شده توسط آمبولانس ها به محل فرود بالگرد اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان چادگان اعلام کرد: همچنین خودرو پرایدی در ۲۰ کیلومتری پایگاه دچار تصادف زنجیره‌ای شد و زن ۳۶ ساله از ناحیه سر دچار آسیب شده بود که پس از انجام اقدامات اولیه توسط آمبولانس هلال احمر به چادگان منتقل شد.

وی اعلام کرد: همچنین در ایام تعطیلات شاهد غرق شدن یک مرد ۴۰ ساله بودیم که توسط امدادگران این جمعیت از مرگ نجات یافت و همچنین به زن ۵۸ ساله که بر اثر تشنج از هوش رفته بود، امداد رسانی و به بیمارستان منتقل داده شد.

بیات اعلام کرد: همچنین به کودک خردسالی که از ناحیه گردن دچار زنبور گزیدگی شده بود ، امدادرسانی شد که به دلیل حساسیت احتمالی کودک ۱.۵ ساله و متورم شدن گلو و بروز مشکل تنفسی و اضطراب شدید والدین، کودک سریعا به بیمارستان منتقل شد.