میزان مستمری بگیران گیلان در سال گذشته ۶درصدافزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، جمیل حق پرست به مناسبت آغاز هفته تامین اجتماعی در نشست با اصحاب رسانه که عصر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه گر است.

وی با بیان اینکه پوشش کارگران روز مزد و حقوق بگیر و صاحبان مشاغل مأموریت اصلی این سازمان است، افزود: پوشش بیمه ای کارگران اجباری و صاحبان مشاغل به صورت اختیاری است.

مدیرکل تأمین اجتماعی گیلان با اشاره به اینکه فعالیت این سازمان با مشارکت سه جانبه کارفرمایان، بیمه شدگان و دولت است، گفت: این سازمان همانند ابزاری برای توزیع مجدد درآمد، ایجاد زمینه های توسعه و برقراری عدالت عمل می کند.

وی ۴۶ درصد از مردم استان گیلان را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی عنوان و تصریح کرد: ۳۸۸ هزار و ۹۵۲ نفر در گیلان جزء بیمه شدگان اصلی تأمین اجتماعی محسوب می شوند.

حق پرست در ادامه به ۱۰۲ هزار و ۹۵۶ نفر مستمری بگیر در گیلان اشاره کرد و گفت: استان گیلان حدود سه درصد از جمعیت کل کشور را دارا بوده که آمار ۴.۵ درصدی وجود مستمری بگیران نشان دهنده تمایل گروه های مختلف به استفاده از بازنشستگی است.

وی وجود این میزان از مستمری بگیران در استان گیلان را هشدار جدی برای نظام بیمه ای دانست و افزود: متاسفانه این موضوع موجب شده که گیلان در پایین ترین سطح میزان پشتیبانی کشور قرار گیرد.

مدیرکل بیمه تأمین اجتماعی گیلان با بیان اینکه هفت هزار و ۵۰۰ نفر در استان مقرری بیمه بیکاری دریافت می کنند، تصریح کرد: گیلان با سهم چهاردرصدی در این بخش از نسبت بیشتر از حد متوسط سهم سه درصدی در کل کشور برخوردار است.

به گفته این مسئول در سال گذشته ۷۴۱ میلیارد و ۲۵۶ میلیون ریال مقرری بیکاری در استان گیلان پرداخت شده که رقم قابل توجه و تأمل برانگیزی است.

وی در ادامه با اشاره به تعهدات پرداختی تأمین اجتماعی در سال ۹۴، اظهار کرد: در سال گذشته بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال توسط تأمین اجتماعی استان در قالب انواع مستمری ها اعم از بازنشستگی، از کارافتادگی، هزینه اولاد، مسکن و... پرداخت شده است.

حقیقی همچنین به افزایش ۶ درصدی مستمری بگیران استان گیلان در سال ۹۴ اشاره کرد.