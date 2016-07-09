به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی مهدی ماهگلی اظهار داشت: تاکنون ۴۶ هزار و ۷۴۹ خانوار مرزنشین با جمعیت ۱۵۴ هزار و ۲۹۴ نفر برای صدور کارت الکترونیک در سامانه ثبت نام کرده اند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی افزود: از این تعداد برای ۴۱ هزار و ۲۳۳ خانوار با جمعیت ۱۲۹ هزار و ۱۱۶ نفر کارت الکترونیک مبادلات مرزی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون ۹۶ درصد کارت‌ها به مرزنشینان تحویل داده شده بیان کرد: این تعداد کارت تحویل داده شده به ۳۹ هزار و ۷۶۰ خانوار تحویل داده شده است.

ماهگلی تصریح کرد: همچنین ۳۲ هزار و ۲۵ خانوار به جمعیت ۱۰۸ هزار و ۳۲۸ نفر که معادل ۸۱ درصد دارندگان کارت‌ها است در تعاونی‌های مرزنشینی عضو یت پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه اعتبار این کارت‌ها ۳ ساله است و کارت‌هایی که از سال ۹۰ ثبت نام صادر گرددیدههم اکنون فاقد اعتبار می باشد ومی بایست جهت تمدید به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند خاطرنشان کرد: در این راستا حدود ۲۸ هزار و ۹۲۰ خانوار برای تمدید این کارت‌ها تاکنون اقدام کرده اند.

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت خارجی صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی یادآور شد: سهمیه ارزی که امسال برای هر مرزنشین در نظر گرفته شده به دلیل اینکه خراسان جنوبی هم از سهمیه مناطق عادی و هم از سهمیه مناطق محروم برخوردار است به ازای هر نفر ۱۳۰ دلار می باشد.

ماهگلی با اشاره به میزان سهمیه ارزی سال ۹۵ بر اساس تعداد کارت‌های سامانه اظهار داشت: ارزش دلاری کل سهمیه امسال ۱۹ میلیون و ۹۴۷ هزار و ۲۰۰ دلار است.

وی افزود: در مجموع در کل استان تعداد ۱۱ تعاونی مرزنشینی تشکیل شده که از این تعداد ۲ تعاونی غیرفعال و مابقی فعال هستند.