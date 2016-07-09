برنامه ششم توسعه آموزش و پرورش استان تدوین شده است

به گزارش خبرنگارمهر، هادی زارع پور ظهر شنبه در جمع کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان افزود: اجرای متعادل ومتوازن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک ضرورت است.

وی بیان کرد: ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی اولویت اصلی آموزش و پرورش است.

زارع پور با بیان اینکه هشت راهبرد برای اجرای این سند، برنامه ششم توسعه در استان تدوین شده است، گفت: در این سند ۱۵۵ برنامه برای اجرای سند تدوین شده است.

وی تصریح کرد: اجرای سند تحول بنیادین آموزش وپرورش محور اجرای همه برنامه های آموزشی، پرورشی ورزشی در استان است.

زارع پور افزود: از مهمترین راهبردهای این سند ارتقای مدیریت منابع انسانی، توسعه مشارکتها، افزایش منابع و تنظیم مصارف مالی بر مبنای اقتصاد مقاومتی است.

وی ارتقاء برنامه درسی شامل محتوا و روشها، توسعه دالت آموزشی، پرورشی و ورزشی، هماهنگی در راستای اجرای مقدمات این سند و ارتقاء و بهره وری مدیریتی را از مهمترین راهبردهای اجرای این سند عنوان کرد.