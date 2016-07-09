نمایشگاه عفاف و حجاب در شهرکرد برپا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهار محال و بختیاری، فرانک کبیری گفت: نمایشگاه کتاب با موضوع عفاف و حجاب و نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان با موضوع مذهبی به مناسبت هفته عفاف و حجاب در شهرکرد برگزار می شود.

وی ترویج و نهادینه‌کردن فرهنگ حجاب و عفاف را وظیفه‌ای عمومی برشمرد و افزود: ترویج حجاب و عفاف از طریق آموزش، اعمال تشویق برای تقویت حجاب در بین جوانان، احیای امر به معروف و نهی از منکر و معرفی الگوهای تازه در پوشش از راهکارهای ترویج و تقویت حجاب و عفاف در جامعه است.