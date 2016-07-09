بازدید مدیرفنی آکادمی اینترمیلان از باشگاه سایپا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سایپا، «مارکو مونتی» مدیر فنی آکادمی اینتر میلان ایتالیا، عصر امروز شنبه با حضور در شرکت فرهنگی ورزشی سایپا ضمن دیدار و گفتگو با رضا درویش، مدیرعامل این شرکت، با ساختار تیم های رده های سنی فوتبال سایپا و همچنین عناوین کسب شده توسط این تیم ها آشنا شد.

مدیرفنی آکادمی اینترمیلان بعد از نشست با رضا درویش، از سالن های سرپوشیده چند منظوره، بدنسازی و همچنین زمین های چمن این مجموعه بازدید کرد.

وی بعد از این بازدید گفت: امکانات سخت افزاری سایپا با تیم های اروپایی برابری می کند و این باشگاه زمینه های لازم برای رشد و توسعه علمی فوتبال در همه رده های سنی را دارا است و باشگاه اینتر میلان آماده همکارهای علمی و آموزشی با باشگاه سایپا است.