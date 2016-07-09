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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۹

بازدید مدیرفنی آکادمی اینترمیلان از باشگاه سایپا

بازدید مدیرفنی آکادمی اینترمیلان از باشگاه سایپا

مدیرفنی آکادمی فوتبال باشگاه اینترمیلان ایتالیا با حضور در باشگاه سایپا ازامکانات این مجموعه بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه سایپا، «مارکو مونتی» مدیر فنی آکادمی اینتر میلان ایتالیا، عصر امروز شنبه با حضور در شرکت فرهنگی ورزشی سایپا  ضمن دیدار و گفتگو با رضا درویش، مدیرعامل این شرکت، با ساختار تیم های رده های سنی فوتبال سایپا و همچنین عناوین کسب شده توسط این تیم ها آشنا شد.

مدیرفنی آکادمی اینترمیلان بعد از نشست با رضا درویش، از سالن های سرپوشیده چند منظوره، بدنسازی و همچنین زمین های چمن این مجموعه بازدید کرد.

وی  بعد از این بازدید گفت: امکانات سخت افزاری سایپا با تیم های اروپایی برابری می کند و این باشگاه زمینه های لازم برای رشد و توسعه علمی فوتبال در همه  رده های سنی را دارا است و باشگاه اینتر میلان آماده همکارهای علمی و آموزشی با باشگاه سایپا است.

کد مطلب 3708679

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