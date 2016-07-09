به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات رسانه‌ای شهرداری اصفهان، غلامعلی حداد عادل در حاشیه بازدید از خانه تاریخی استاد جلال‌الدین همایی اظهار کرد: فرهنگ در شهرها و استان‌های مختلف به عنوان یک اصل مهم و اساسی به حساب می‌آید و از همین رو باید توجه وی‍ژه‌ای نسبت به این مسئله داشت چرا که حفظ و نگهداری از آن به معنای حفظ یک سرمایه بزرگ برای آیندگان است.

وی ادامه داد: مدیریت شهرها باید در راستای حفظ، بهسازی و نوسازی اماکن مختلف فرهنگی و تاریخی تمام توان خود را به کار گرفته تا شهر بتواند بدنه و فرهنگ خودش را حفظ کرده و آن را به نسل‌های آینده منتقل کند.

نماینده سابق مردم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در شرایط فعلی اگر تمام دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی مانند شهرداری، میراث فرهنگی و ارشاد اسلامی با هماهنگی هم فعالیت‌هایی را در راستای ارتقای وضعیت فرهنگی شهرها و توجه به میراث گران‌بهای آنها انجام دهند در بهبود ارتقا وضعیت شهرها موثر است.

وی افزود: سرمایه‌های معنوی مانند فرهنگ به عنوان میراث گران‌بهای شهر نیازمند یک مدیریت توانمند و قادر بوده که اگر این شرایط به خوبی صورت گیرد، به خودی خود این شیوه مدیریتی در کشور به عنوان یک الگوی مناسب برای مدیریت واحد شهر معرفی می‌شود.

حداد عادل اضافه کرد: اصفهان نیز با توجه به سرمایه‌های مختلف معنوی دارای ظرفیت‌های بسیاری است که در شرایط فعلی با رویکرد نوین و جدیدی که در این راستا به کار گرفته شده می‌توان این شهر را به عنوان یکی از شهرهای الگو در زمینه مدیریت فرهنگی و سرمایه‌های معنوی معرفی کرد.