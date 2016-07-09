به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ورزش و جوانان نیر، تمرینات تیم فوتبال صبای قم با حضور ۱۹ بازیکن که شامل نفرات جدید و بازیکنان حفظ شده از فصل گذشته هستند، زیرنظر عبدالصمد مرفاوی سرمربی، ساکت‌ الهامی، مرتضی کاشی، حسین گنجیان، کریم بوستانی و مسعود مومنی به مدت ۱۰ روز در نیر برگزار می شود.

این اردو در حالی آغاز شده که بازیکنان جدید تیم صبا شامل غلامرضا عنایتی، پویا سیف‌پناهی، مهران امیری، علی ابراهیمی، کیوان امرایی، ابوالقاسم دهنوی، وحید علی‌آبادی، امید جهان‌بخشی، حمیدرضا دیوسالار و نفرات قدیمی همچون حامد لک، مسعود حق‌جو، عبدالکریم اسلامی، محمدرضا قدرتی‌پور، محمد اوسانی، داود بهادری، سیدمهدی حسین، محسن کرمی و چند مهره دیگر در تمرین صبا حاضر هستند.

این تیم در شهر سرعین اسکان یافته و علاوه بر بدنسازی تمرینات خود را به صورت سبک در زمین چمن برادران شهید صوابی شهرستان نیر آغاز کرده تا مهیای لیگ شانزدهم شود.

بازیکنان صبای قم در مدت حضور در اردوی آماده‌سازی نیر، صبح و عصر تمرین می‌کنند، بخشی از تمرینات به کارهای بدنسازی و تقویت آمادگی جسمانی اختصاص دارد و قسمت دیگر تمرینات کارهای گروهی و تاکتیکی است تا صبا در فاصله اندک تا آغاز لیگ به شرایط مطلوب دست یابد و سپس وارد بازی‌های تدارکاتی شود.

با برنامه‌ریزی انجام شده از سوی سازمان لیگ برتر فوتبال ایران، بازی‌های فصل جدید لیگ برتر رسما از روز چهارم مردادماه آغاز خواهد شد. تیم فوتبال صبای قم نیز نخستین بازی خود در چارچوب فصل جدید رقابت‌های جام خلیج‌فارس را روز چهارم مرداد انجام خواهد داد.