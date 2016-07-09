کاهش ۷درصدی آتش سوزی در مراتع و جنگل های چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی منابع طبیعی چهارمحال و بختیاری، علی محمدی مقدم به کاهش هفت درصدی آتش سوزی در مناطق زیر پوشش منابع طبیعی و آبخیزداری این استان اشاره کرد وگفت: امسال نسبت به سه ماه مشابه سال گذشته میزان وقوع آتش سوزی کاهش یافته است.

محمدی مقدم اظهار داشت: ۳۱ فقره آتش سوزی در سه ماهه سالجاری در این استان اتفاق افتاده است که این میزان ۲۲درصد در تعداد و۱۳۹درصد در سطح آتش سوزی ها نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

وی به اهمیت جنگل ها در بحث تولید آب و تقویت سفرهای آب های زیرزمینی و جلوگیری از فرسایش خاک در استان اشاره کرد و گفت: هم اکنون فرسایش خاک در چهارمحال وبختیاری با توجه به پستی و بلندی و توپوگرافی استان بیشتر از نرم کشوری است.