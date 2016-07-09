همگان نتیجه همکاری دمشق-تهران-مسکو در مبارزه با تروریسم را دیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، «هدیه عباس» رئیس پارلمان سوریه با هیأت اروپایی به ریاست «خاویر کوسو» نایب رئیس کمیته امور خارجی پارلمان اروپا در دمشق دیدار کرد.

بر اساس این گزارش هدیه عباس در این دیدار اظهار داشت: نمایندگان پارلمان ها در عرصه ملی و بین المللی برای هدایت روندهای سیاسی که برخی کشورها علیه سوریه اتخاذ می کنند، نقش حائر اهمیتی دارند.

وی در ادامه سخنان خود مقابله با تروریسم، اجرای قطعنامه های بین المللی شورای امنیت در خصوص مبارزه با تروریسم، از بین بردن منابع حمایت از تروریسم، جلوگیری از عبور تروریست ها از مرزها و همچنین مقابله رسانه ای و فرهنگی با تروریسم را خواستار شد.

رئیس مجلس سوریه همچنین تصریح کرد: سوریه بارها اعلام کرده که برای همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه مبارزه با تروریسم به صورت جدی آماده است و از این موضوع استقبال می کند.

وی در همین راستا افزود: همگان درک می کنند که همکاری میان سوریه، ایران و روسیه چگونه موجب کسب دستاوردها در بیرون راندن گروه های تروریستی شد و این موضوع در برابر عدم جدیت ائتلافی است که آمریکا فرماندهی آن را برعهده دارد.

هدیه عباس همچنین بیان داشت: تروریسمی که امروز از مرزها فراتر رفته و پاریس، بروکسل، آنکارا و آمریکا را هدف قرار داده است، زائیده تفکر وهابیتی است که آل سعود آن را در جهان گسترش می دهد و تقویتش می کند تا بدین صورت در امور داخلی کشورهای منطقه مداخله کند.

از سوی دیگر خاویر کوسو نیز حمایت خود را از سوریه برای رفع تحریم های اروپا از این کشور اعلام کرد. وی همچنین عنوان کرد که این هیأت برای انتقال تصویری واقعی از حوادث سوریه به پارلمان اروپا تلاش می کند و ابراز امیدواری کرد که این سفر آغازی برای سفرهای جدید اعضاء پارلمان های اروپا به سوریه باشد.