«بابک دین پرست» معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حکمی، «بابک دین پرست» را به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور منصوب کرد.

در حکم رحمانی فضلی خطاب به دین پرست آمده است:

«تشکیل منظم و موثر جلسات قرارگاه مدیریت جهادی اقتصاد مقاومتی وزارت متبوع و کمیته های فنی و اجرایی و پیگیری جدی مصوبات آن در راستای عملیاتی نمودن برنامه های اقتصاد مقاومتی در سه استان منتخب آذربایجان شرقی، کرمان و لرستان و نیز برنامه ریزی برای اجرای دو پروژه اولویت‌دار واگذار شده به وزارت کشور از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همچنین پیگیری برای تحقق برنامه های مربوط به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سطح ملی در راستای منویات مقام معظم رهبری "مدظله العالی" و تأکیدات ریاست محترم جمهوری، توسعه همه جانبه و متوازن، شناخت و به منصه ظهور رسانیدن همه استعدادها و ظرفیت های مناطق، جذب سرمایه ها، تسهیل و فراهم نمودن بستر و زمینه سرمایه گذاری، برنامه ریزی برای حمایت از تولید و رفع موانع آن و بهبود فضای کسب و کار با هماهنگی های مناسب در حوزه های اقتصادی و استانداری ها از جمله اموری است که انتظار دارد به عنوان رویکرد اصلی وزارت کشور با جدیت هرچه تمام تر در جهت اجرایی شدن آن تلاش و کوشش نمائید».

وزیر کشور در این حکم، توفیق روز افزون دین پرست را در پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای "مدظله العالی" در جهت پیشبرد اهداف متعالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید از درگاه پروردگار قادر متعال خواستار شده است.