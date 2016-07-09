باند سرقت بانک ملی تنکابن دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردارسید محمود میرفیضی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پی وقوع سرقت از بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان تنکابن، در ۱۱ تیرماه سال جاری و سرقت بیش از دو میلیارد ریال وجه نقد، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان و فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و بررسی‌های اولیه دریافتند، سارقان شب قبل پس از تخریب دیوار پشت بانک و نفوذ به داخل آن اقدام به دستبرد زدند و متواری شدند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیس برای شناسایی و دستگیری سارقان، از اقدامات فنی و شگردهای خاص پلیس در این ارتباط خبر داد و افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان پس از یک هفته کار و تلاش شبانه روزی، یکی از سارقان بانک را در یکی از شهرستان‌های مرزی کشور شناسایی کردند.

سردار میرفیضی از عملیات ضربتی پلیس برای دستگیری متهم به سرقت خبر داد و افزود: با دستگیری این فرد و کشف بیش از ۵۰۰ میلیون ریال وجه نقد سرقتی، دو همدست دیگر متهم نیز شناسایی و در دو مرحله عملیات جداگانه در یکی از شهرستان‌های شرق استان و یکی از استان‌های همجوار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی مازندران از کشف بیش از یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال وجه نقد سرقتی از این دو متهم خبر داد و افزود: در مجموع بیش از دو میلیارد ریال وجه سرقتی از سارقان کشف شد و متهمان پس از اقرار به بزه انتسابی و بازسازی صحنه جرم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.