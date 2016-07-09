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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

فرمانده انتظامی مازندران:

باند سرقت بانک ملی تنکابن دستگیر شدند

باند سرقت بانک ملی تنکابن دستگیر شدند

ساری - فرمانده انتظامی مازندران از شناسایی و دستگیری اعضای باند سرقت از بانک ملی شهرستان تنکابن و کشف دو میلیارد ریال وجه سرقتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردارسید محمود میرفیضی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در پی وقوع سرقت از بانک ملی شعبه مرکزی شهرستان تنکابن، در ۱۱ تیرماه سال جاری و سرقت بیش از دو میلیارد ریال وجه نقد، موضوع به طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان و فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: ماموران پلیس آگاهی با حضور در صحنه جرم و بررسی‌های اولیه دریافتند، سارقان شب قبل پس از تخریب دیوار پشت بانک و نفوذ به داخل آن اقدام به دستبرد زدند و متواری شدند.

فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات گسترده پلیس برای شناسایی و دستگیری سارقان، از اقدامات فنی و شگردهای خاص پلیس در این ارتباط خبر داد و افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی استان پس از یک هفته کار و تلاش شبانه روزی، یکی از سارقان بانک را در یکی از شهرستان‌های مرزی کشور شناسایی کردند.

سردار میرفیضی از عملیات ضربتی پلیس برای دستگیری متهم به سرقت خبر داد و افزود: با دستگیری این فرد و کشف بیش از ۵۰۰ میلیون ریال وجه نقد سرقتی، دو همدست دیگر متهم نیز شناسایی و در دو مرحله عملیات جداگانه در یکی از شهرستان‌های شرق استان و یکی از استان‌های همجوار دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی مازندران از کشف بیش از یک میلیارد و ۵۵۰ میلیون ریال وجه نقد سرقتی از این دو متهم خبر داد و افزود: در مجموع بیش از دو میلیارد ریال وجه سرقتی از سارقان کشف شد و متهمان پس از اقرار به بزه انتسابی و بازسازی صحنه جرم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

کد مطلب 3708702

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    نظرات

    • مرد نگهبان ۰۰:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۴/۲۰
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      اونوقت اینا که از شب قبل دیوار بانکو خراب کرده بودن باد نمیزده کارمندان رفتن جلوی دیوار چیزی بذارن گربه نیاد تو؟ اصلا حالا دیوارو خراب کردن و رفتن داخل، این بانک آلارم متصل به پلیس نداشته که بانکها اینقدر بهش مینازن؟ راستی اون 200 میلیون تومن هم حتما توی کابینت آشپزخونه بوده که برش داشتن وگرنه گاوصندوقو که اینطوری نمیشه خالی کرد.

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