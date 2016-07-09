جای تیم اقتصادی دولت در مراسم روز صنعت خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اکبریان در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن با انتقاد از عدم حضور تیم اقتصادی دولت در میان تولید کنندگان، گفت: دولت نباید صنعتگر و بخش خصوصی را رقیب خود بداند در حالی که اکنون مشاهده می شود که در بسیاری از تصمیم گیری ها، دولت بخش خصوصی و صنعتگر را رقیب خود می داند.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید وظیفه خود را انجام دهد و عوارض و مالیات خود را از بخش تولید بستاند و در جایی که نیاز است از تولید حمایت کند در حالی که اکنون این اتفاق رخ نمی دهد.

وی تصریح کرد: اگر چه اکنون دولت تصمیم بر کاهش نرخ های سود بانکی گرفته است اما باید توجه داشت که با ۳۱ درصد جریمه سود بانکی و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده تولید در تنگنا قرار گرفته است و نمی تواند رقابت کند، این در شرایطی است که دولت باید همچنان نوسانات ارز را کنترل کرده و جلوی ورود کالاهای قاچاق را بگیرد.

به گفته اکبریان، بررسی برنامه ششم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که باید صنعتگران و وزارت صنعت، معدن و تجارت اگر نکاتی را برای بهبود حمایت دولت از بخش تولید ضروری می دانند به مجلس ارائه داده تا در برنامه لحاظ شود.

وی با انتقاد شدید از نبود شغل و افزایش بیکاری در جامعه، خاطرنشان کرد: مرکز پژوهش های مجلس آمار بیکاری را ۷ میلیون نفر می داند که این آمار برازنده کشور نیست و باید زمینه ای برای کاهش آن فراهم شود.