خیران سه کتابخانه در مازندران احداث کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی عمرانی عصر شنبه در جلسه انجمن خیران کتابخانه ساز شهرستان بابل، بذل مال در جهت تحکیم زیربنای فرهنگی جامعه را در زمان اوج جنگ نرم، جهاد بزرگی در راه خداو در مسیر ارزش‌های متعالی الهی برشمرد و اظهار داشت: توجه خیران به یک موضوع خاص و ورود به آن برای ساخت و تعالی و پیشرفت، همواره هوشمندانه بوده و آنها ثابت کرده‌اند که در کنار ثروت مادی از ثروت بی پایان معنوی و ایمان قوی برخوردارند.

وی توسعه کتابخانه‌های عمومی را لازمه پیشرفت فرهنگی دانست و گفت: در حال حاضر چندین قطعه زمین اهدایی و وقفی برای احداث کتابخانه عمومی در استان داریم که به دلیل مسائل و مشکلات مالی امکان احداث وجود ندارد و با ورود خیران در این عرصه می‌توان این نوید را داد که در آینده‌ای نزدیک چهره فرهنگی استان عوض می‌شود.

عمرانی ضمن قدردانی از خیران شهرستان بابل، اظهار داشت در سال گذشته سه کتابخانه عمومی در شهرستان‌های ساری، قائمشهر و رامسر توسط خیران ساخته شده است و امیدواریم در سال جدید نیز با همت این بزرگواران شاهد تکمیل و احداث کتابخانه‌های جدید در شهرستان‌های مختلف استان باشیم.