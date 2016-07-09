به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه چهاردهمین دوره جایزه ادبی قلم زرین عصر روز شنبه ۱۹تیرماه با حضور جمعی از اهالی قلم در تالار مهر حوزه هنری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم محمد رضا سرشار رئیس انجمن قلم ایران در سخنانی ضمن خیر مقدم گویی با اشاره به اینکه جایزه ادبی قلم زرین دیرپاترین جایزه ادبی کشور است گفت: در دوره‌های مختلف مدیریت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کمک‌هایی به انجمن می‌شد اما در این دوره تاکنون کمکی به انجمن نشده که باعث دوام ما شود.

وی افزود: انجمن دارای بودجه مشخصی نیست و اگر مورد حمایت قرار نگیرد دوامی نخواهد داشت. البته ما از دو سال پیش برای برگزاری جایزه قلم زرین سپرده کوچکی را کنار گذاشتیم و از درآمدش جایزه را اداره کردیم.

در ادامه این مراسم برخی از چهره‌های فرهنگی کشور به منظور تجلیل از مقام ادبی فیروز زنوزی جلالی به اظهار نظر پرداختند.

محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری به عنوان نخستین سخنران این مراسم با اشاره به سابقه دوستی بلند مدت خود با زنوزی گفت:من موفق نشدم رمان اخیر آقای زنوزی را بخوانم اما بر اساس رمان «مخلوق» ایشان عرض می‌کنم که ایشان در زمانه‌ای که جامعه ما به آثار ادبی ریموند کارور خو کرده بود با نوشتن این رمان اثری فاخر و عظیم و غنی خلق کرد که قرار بود به همت فرهنگستان هنر به چند زبان نیز ترجمه شود که محقق نشد. با این همه من آقای زنوزی را در این کار و سایر آثارش فردی صریح و جدی دیدم که مایه‌ای از طنز نیز در کارش هست.

وی افزود: زنوزی برا سرگرمی رمان نمی‌نویسد. داستان برای او مجالی است برای اندیشه ورزی و طرح سوال. گفتگو و دیالوگ در اثر او جایگاه خوبی دارد و می‌توان وی را از معدود نویسندگان فارسی زبان دانست که فارسی را خوب می‌نویسد و نثری پخته و سخته دارد و آثارش نیز همگی آکنده از مسائل فلسفی است.

رئیس حوزه هنری افزود: آقای زنونی در نوشتن رمان واژه‌ها را حکاکی می‌کند. من در رمانی مانند مخلوق بود که دیدم او نویسنده‌ای مرگ آگاه است و در کنار نوشتن و با وجود کاهنده بودن کارهایی مانند داوری و نقد، با بزرگواری به آنها نیز پرداخته است.

در ادامه این مراسم کامران پارسی نژاد و راضیه تجار نیز با قرائت متن‌هایی به تجلیل از مقام ادبی زنوزی جلالی پرداختند.