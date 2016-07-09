استاندار لرستان: حوزه فرهنگ و هنر به حال خود رها نشده است

هوشنگ بازوند در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به سوالی در رابطه با نپرداختن به مسائل حوزه فرهنگ و هنر در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: ۱۰۰ درصد حرف شما درست است و باید به مسائل حوزه فرهنگ نیز می پرداختیم.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که حوزه فرهنگ لرستان به یک حوزه رها شده تبدیل شده است، گفت: به این شکل نیست اما در رابطه با جلسه شورای برنامه ریزی امروز قبول دارم که بیشتر مباحث عمرانی مطرح شد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مباحث فرهنگی در استان برای ما آنقدر اهمیت دارد که از زیرساخت های اقتصادی مهم تر است، افزود: حتما در جلسه ای به صورت مفصل روی این موضوع بحث می کنیم.

بازوند با اشاره به اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی چهار کمیته را تشکیل داده ایم، بیان داشت: کمیته های عمرانی زیربنایی، اقتصادی، برنامه ریزی و فرهنگی اجتماعی تشکیل شده و برنامه های حوزه فرهنگ را نیز سر فرصت خواهم گفت.