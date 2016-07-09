افزایش ۱.۵ برابری سایتهای موشکی و ۲ برابری ایستگاههای راداری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) صبح امروز از مرکز آموزش های تخصصی و مجموعه اقدامات آماد و پشتیبانی این قرارگاه در حوزه های مختلف بازدید کرد.

امیر صباحی فرد در بازدید از مرکز آموزشهای تخصصی قرارگاه پدافند هوایی اظهار داشت: این مرکز نقش مهمی در آموزشهای تکمیلی افسران و درجه‌داران پدافندی دارد و علاوه بر برگزاری دوره های مقدماتی رسته ای، دوره های تکمیل تخصصی درجه‌داران و دوره های عالی رسته ای افسران، در خصوص آموزش تخصص های پدافندی به کارکنان سایر نیروها نیز فعالیت دارد.

وی، رشد و پیشرفت این قرارگاه را حاصل تلاش هماهنگ همه ارکان و قسمت ها دانست و گفت: افزایش ۱.۵ برابری در گسترش سایت های موشکی، افزایش ۲ برابری در ایستگاه های راداری و شنود الکترونیکی پیشرفته و به روز و طراحی و ساخت سامانه های مورد نیاز و بومی پدافندی در ۵ سال گذشته، حاصل فعالیت همه بخش های قرارگاه پدافند هوایی است و در این میان پشتیبانی و حمایت مجموعه آماد بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در پایان تاکید کرد: مجموعه اقدامات قرارگاه پدافند هوایی برای حفظ امنیت و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و امروز شبکه یکپارچه و بومی قرارگاه پدافند هوایی با اقتدار آسمان کشور را رصد می‌کند و اشراف کاملی بر آسمان کشور دارد و امنیت مناسبی برای پروازهای عبوری و داخلی فراهم شده است.