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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۴۹

امیر صباحی فرد اعلام کرد؛

افزایش ۱.۵ برابری سایتهای موشکی و ۲ برابری ایستگاههای راداری کشور

افزایش ۱.۵ برابری سایتهای موشکی و ۲ برابری ایستگاههای راداری کشور

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، از افزایش یک و نیم برابری سایتهای موشکی و افزایش دو برابری ایستگاههای راداری کشور در پنج سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص) صبح امروز از مرکز آموزش های تخصصی و مجموعه اقدامات آماد و پشتیبانی این قرارگاه  در حوزه های مختلف بازدید کرد.

امیر صباحی فرد در بازدید از مرکز آموزشهای تخصصی قرارگاه پدافند هوایی اظهار داشت: این مرکز نقش مهمی در آموزشهای تکمیلی افسران و درجه‌داران پدافندی دارد و علاوه بر برگزاری دوره های مقدماتی رسته ای، دوره های تکمیل تخصصی درجه‌داران و دوره های عالی رسته ای افسران، در خصوص آموزش تخصص های پدافندی به کارکنان سایر نیروها نیز فعالیت دارد.

وی، رشد و پیشرفت این قرارگاه را حاصل تلاش هماهنگ همه ارکان و قسمت ها دانست و گفت: افزایش ۱.۵ برابری در گسترش سایت های موشکی، افزایش ۲ برابری در ایستگاه های راداری و شنود الکترونیکی پیشرفته و به روز و طراحی و ساخت سامانه های مورد نیاز و بومی پدافندی در ۵ سال گذشته، حاصل فعالیت همه بخش های قرارگاه پدافند هوایی است و در این میان پشتیبانی و حمایت مجموعه آماد بسیار مهم و تاثیر گذار بوده است.

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند هوایی در پایان تاکید کرد: مجموعه اقدامات قرارگاه پدافند هوایی برای حفظ امنیت و پاسداری از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است و امروز شبکه یکپارچه و بومی قرارگاه پدافند هوایی با اقتدار آسمان کشور را رصد می‌کند و اشراف کاملی بر آسمان کشور دارد و امنیت مناسبی برای پروازهای عبوری و داخلی فراهم شده است.

کد مطلب 3708712

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