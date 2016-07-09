فعالیت تجاری در مرز مهران از سر گرفته شد

محسن مصطفایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت تجاری و صادرات کالا در این مرز از روز چهارشنبه هفته گذشته به خاطر تعطیلات عید فطر و با درخواست طرف عراقی برای سه روز متوقف شده بود.

وی ادامه داد: از صبح امروز ۱۹ تیرماه با شروع فعالیت های صادراتی در بازارچه مرزی مهران، مبادلات مرزی میان ایران و عراق از سر گرفته شده و تجار ایرانی و عراقی در این مرز مشغول انجام فعالیت های روزمره هستند.

وی عنوان کرد: روزانه بطور میانگین حدود ۵۰۰ دستگاه کامیون و تریلر حامل کالاهای ایرانی به ارزش تقریبی دو و نیم میلیون دلار به عراق صادر می شود.

شهرستان مهران در ۸۵ کیلومتری جنوب غرب ایلام قرار دارد و مرز بین المللی مهران از مهمترین معبرهای تردد زوار عتبات عالیات و صادرات کالاهای کشورمان به عراق محسوب می شود.