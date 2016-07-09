۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۷

امام جمعه بوشهر:

بحران آب استان بوشهر ریشه‌ای حل شود

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: رفع ریشه‌ای بحران آب استان بوشهر باید به صورت ویژه دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر شنبه در نشست با اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهر داشت: یکی از مهمترین مشکلات استان بوشهر مربوط به بخش آب است که باید تلاش ویژه‌ای برای رفع ریشه‌ای بحران آب استان صورت گیرد.

وی خواستار توسعه مراکز فرهنگی و گردشگری شد و ادامه داد: گسترش و ارتقای سطح تولید منابع انسانی کارآمد در استان و رفع بیکاری و حمایت از جوانان متقاضی اشتغال باید به جد توسط نمایندگان استان دنبال شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر لزوم تلاش برای ارتقای سطح رفاه عمومی و ریشه کنی فقر در استان تاکید کرد و افزود: از دیگر موضوعاتی که باید مد نظر نمایندگان استان بوشهر باشد، حفظ و رشد فرهنگ اسلامی و حراست از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی است.

وی توسعه خطوط ریلی در استان بوشهر را خواستار شد و اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های پیشرفت استان از جمله احداث راه‌آهن مرکز به بوشهر و راه آهن خلیج فارس از بندر عباس به بوشهر و خوزستان باید در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم توسعه مراکز آموزشی در سطح استان، بیان کرد: مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در سطوح مختلف ایجاد شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف مورد نظر و تحقق پیشرفت بین المللی استان بوشهر در سه مقطع کوتاه، میان و بلند مدت باید هماهنگی و همراهی مناسبی بین مسئولان استان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به تشریح نقطه‌نظرات خود در زمینه راهکارهای پیشرفت و توسعه استان پرداختند.

