به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر شنبه در نشست با اعضای مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی اظهر داشت: یکی از مهمترین مشکلات استان بوشهر مربوط به بخش آب است که باید تلاش ویژه‌ای برای رفع ریشه‌ای بحران آب استان صورت گیرد.

وی خواستار توسعه مراکز فرهنگی و گردشگری شد و ادامه داد: گسترش و ارتقای سطح تولید منابع انسانی کارآمد در استان و رفع بیکاری و حمایت از جوانان متقاضی اشتغال باید به جد توسط نمایندگان استان دنبال شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری بر لزوم تلاش برای ارتقای سطح رفاه عمومی و ریشه کنی فقر در استان تاکید کرد و افزود: از دیگر موضوعاتی که باید مد نظر نمایندگان استان بوشهر باشد، حفظ و رشد فرهنگ اسلامی و حراست از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلابی است.

وی توسعه خطوط ریلی در استان بوشهر را خواستار شد و اضافه کرد: توسعه زیرساخت‌های پیشرفت استان از جمله احداث راه‌آهن مرکز به بوشهر و راه آهن خلیج فارس از بندر عباس به بوشهر و خوزستان باید در دستور کار قرار گیرد.

امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم توسعه مراکز آموزشی در سطح استان، بیان کرد: مراکز آموزش عالی و فنی و حرفه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و باید در سطوح مختلف ایجاد شوند.

وی خاطرنشان کرد: برای تحقق اهداف مورد نظر و تحقق پیشرفت بین المللی استان بوشهر در سه مقطع کوتاه، میان و بلند مدت باید هماهنگی و همراهی مناسبی بین مسئولان استان ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به تشریح نقطه‌نظرات خود در زمینه راهکارهای پیشرفت و توسعه استان پرداختند.