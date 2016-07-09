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۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۹

تصادف در جاده لالی به مسجدسلیمان/ مصدومیت ۸ نفر

تصادف در جاده لالی به مسجدسلیمان/ مصدومیت ۸ نفر

اهواز - مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی خوزستان از مصدومیت هشت نفر در تصادف رانندگی جاده لالی به مسجدسلیمان خبر داد.

رضا رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه امروز دو دستگاه خودروی سمند که یکی از آنها زرد رنگ و مشغول به مسافربری بود، در محل جاده لالی به مسجدسلیمان (تونل اول) برخورد کردند.

وی افزود: متاسفانه در این تصادف هر هشت نفر سرنشین و راننده ها مصدوم شدند. پس از گزارش به مرکز فوریت های پزشکی لالی با اعزام چند دستگاه آمبولانس به محل حادثه مصدومان را به بیمارستان امید شهر لالی منتقل کردند.

مدیر روابط عمومی مرکز فوریت های پزشکی خوزستان تصریح کرد: سه نفر از مصدومان به دلیل وخامت حالی که داشتند از بیمارستان امید با بالگرد به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند.

کد مطلب 3708724

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