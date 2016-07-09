آرزوی این روزهای زنوزی جلالی چیست

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین جایزه قلم زرین با برگزاری مراسم تجلیل از فیروز زنوزی جلالی عصر روز شنبه ۱۹ تیرماه به کار خود پایان داد.

در این مراسم زنوزی جلالی در سخنانی عنوان کرد: زمان خیلی زود می گذرد. ۳۰ سال از عمر من نیز بسیار زود گذشت. امروز که به تصاویر گذشته خودم نگاه می کنم باورم نمی شود که چنین زود می گذرد. زنوزی در حالی که با بغض صحبت می کرد گفت من در حوزه هنری افتخار همکاری با مرحوم فردی را داشتم. خاطرم هست هر وقت من را می دید و پیگیر کارهایم می شد همیشه می گفت آقای جلالی بجنب وقت تنگ است، وقت نداریم. بعدها که به رحمت خدا رفت به این واژه خیلی فکر کردم و حالا که بیمار شده ام و هر سه هفته یک بار برای شیمی درمانی می روم می فهمم وقت نداریم یعنی چه؟

وی افزود: این روزها همه اش از خودم می پرسم آیا وقت دارم تا سه گانه مخلوق یعنی خورشید پنهان و زائده ها و نیز رمان خویشتن کُشی را تمام کنم یا نه.

این نویسنده با اشاره به درگذشت عباس کیارستمی گفت: فوت کیارستمی در ذهنم نشسته است. من هم نویسنده ام و اهل تخلیل. به خودم گفته ام که اگر نوبتی هم باشد نوبت من است. تنها آرزویم این است که قبل از رفتن فرصت کنم آثار دیگرم مانند «تقدیرات» و «خورشید پنهان» را به سرانجام برسانم. این روزها بسیار ناراحتم از اینکه چرا این کتابها سالها در کشوی من بوده و به آنها بی توجه بودم.