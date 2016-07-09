  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۹ تیر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۱

کره جنوبی به دنبال امضای قرارداد تجاری با بریتانیا

کره جنوبی به دنبال امضای قرارداد تجاری با بریتانیا

مقام های کره جنوبی از پیگیری افزایش حجم مبادلات تجاری با بریتانیا پس از برگزیت خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، شبکه تلویزیونی «کی بی اس» در گزارشی از تلاش کره جنوبی برای امضای قراردادهای تجاری با بریتانیا پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا خبر داد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم در جلسه شورای وزرای کره جنوبی اتخاذ شده و پیشنهاد این طرح را نیز «یو ایل هو»، وزیر دارایی این کشور مطرح کرده است.

این در حالیست که وضعیت اقتصادی و ارزش پول بریتانیا پس از برگزاری همه پرسی در این کشور و جدایی از اتحادیه اروپا، تا حد زیادی نا مشخص بوده و ثبات خود را از دست داده است.

کارشناسان همچنین خراب تر شدن اوضاع مالی بریتانیا در آینده نزدیک را محتمل شمرده اند.

گفتنی است حجم مبادلات تجاری میان کره جنوبی و بریتانیا در سال گذشته میلادی به حدود هفت میلیارد دلار رسید که این رقم، برابر با ۱.۴ درصد کل تجارت خارجی کره به حساب می آید.

کره جنوبی پیش از این نیز در راستای استراتژی توسعه اقتصادی خود، قراردادهای تجارت آزاد با کشورهایی چون آمریکا، چین و اتحادیه اروپا امضا کرده بود.

کد مطلب 3708739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها