کره جنوبی به دنبال امضای قرارداد تجاری با بریتانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، شبکه تلویزیونی «کی بی اس» در گزارشی از تلاش کره جنوبی برای امضای قراردادهای تجاری با بریتانیا پس از جدایی این کشور از اتحادیه اروپا خبر داد.

بر اساس این گزارش، این تصمیم در جلسه شورای وزرای کره جنوبی اتخاذ شده و پیشنهاد این طرح را نیز «یو ایل هو»، وزیر دارایی این کشور مطرح کرده است.

این در حالیست که وضعیت اقتصادی و ارزش پول بریتانیا پس از برگزاری همه پرسی در این کشور و جدایی از اتحادیه اروپا، تا حد زیادی نا مشخص بوده و ثبات خود را از دست داده است.

کارشناسان همچنین خراب تر شدن اوضاع مالی بریتانیا در آینده نزدیک را محتمل شمرده اند.

گفتنی است حجم مبادلات تجاری میان کره جنوبی و بریتانیا در سال گذشته میلادی به حدود هفت میلیارد دلار رسید که این رقم، برابر با ۱.۴ درصد کل تجارت خارجی کره به حساب می آید.

کره جنوبی پیش از این نیز در راستای استراتژی توسعه اقتصادی خود، قراردادهای تجارت آزاد با کشورهایی چون آمریکا، چین و اتحادیه اروپا امضا کرده بود.