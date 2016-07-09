تغییر پست پدیده فصل قبل پرسپولیس/بازهم کابوس گل نشدن ضربات پنالتی

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان برانکو ایوانکوویچ که در دو دیدار تدارکاتی قبل برابر تیم های لوکوموتیو و آبولون به برتری پرگل رسیده بودند، عصر شنبه در سومین بازی خود به مصاف تیم چرنیگو رفتند و در پایان ۲ بر یک شکست خوردند.

تیم فوتبال پرسپولیس در این دیدار با ترکیب علیرضا بیرانوند، امید عالیشاه (کاپیتان)، علی علیپور، محمد انصاری، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، محسن ربیع‌خواه، احمد نوراللهی، صادق محرمی، آرام طبع و ساسان انصاری به میدان رفت.

* حدود ۱۰ تا ۱۲ ایرانی در ورزشگاه محل برگزاری این دیدار که زمین اختصاصی دیناموکیف بود حضور یافتند و این دیدار را از نزدیک مشاهده کردند.

* سیدجلال حسینی، وحید امیری و فرشاد احمدزاده دور زمین دویدند اما در بازی امروز حضور نداشتند. در این بازی همچون بازی روز گذشته، امید عالیشاه بازوبند کاپیتانی را بر بازو بست.

* محمد انصاری که پدیده فصل گذشته پرسپولیس بود و در دفاع چپ بازی می کرد در کنار محسن ربیع خواه امروز در پست مدافع میانی به میدان رفتند.

* در دقیقه ۲۳ مدافع تیم چرنیگو در محوطه جریمه، علی علیپور را با خطا متوقف کرد و داور نقطه پنالتی را نشان داد. ضربه پنالتی توسط علیپور به تیرک دروازه برخورد کرد و یک موقعیت خوب برای سرخپوشان از دست رفت.

* چند دقیقه بعد روی همکاری خوب بازیکنان تیم چرنیگو، بازیکن شماره ۱۰ تیم حریف با بیرانوند تک به تک شد و اولین گل این دیدار را وارد دروازه پرسپولیس کرد.

* در دقیقه ۴۱ سانتر احمد نوراللهی از جناح چپ روی دروازه ارسال شد و ضربه ربیع خواه در آستانه ورود به دروازه به عالیشاه رسید که امید توپ را وارد دروازه حریف کرد. این دیدار در پایان نیمه نخست با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.

* تیم فوتبال پرسپولیس در نیمه دوم با ترکیب الکساندر لوبانوف، محمد آرام طبع، محمد انصاری، ساسان انصاری، احمد نوراللهی، محسن ربیع‌خواه، گولچ، کمال کامیابی‌نیا، علی علیپور، شهاب زاهدی و احسان علوان‌زاده به میدان رفت.

* در دقیقه ۷۸ سانتر انصاری از سمت راست با ضربه سر شهاب زاهدی همراه شد که تو از کنار دروازه تیم حریف به بیرون رفت.

* در دقیقه ۸۸ روی کار گروهی تیم چرنیگو، بازیکن این تیم با لوبانوف تک به تک شد و توانست گل برتری تیمش را وارد دروازه سرخپوشان کند. این دیدار در پایان با نتیجه دو بر یک به سود تیم چرنیگو خاتمه یافت.