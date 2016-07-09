کتاب تخصصی عکس«مدیریت رنگ و کنترل کیفیت» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در نشست تخصصی عکاسی با موضوع مدیریت رنگ و کنترل کیفیت که در تالار آزادی برگزار شد از کتابی با همین موضوع ترجمه کیهان ولی نژاد رونمایی شد.

در این برنامه که نخستین نشست از نشستهای سومین جشنواره ملی «شیراز امروز» بود مترجم کتاب، گفت: با همه دشواری ها بالاخره همزمان این کتاب که پیرامون مدیریت رنگ و کنترل کیفیت آماده شد تا در جریان برگزاری نشست های تخصصی سومین جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» رونمایی شود.

داور سومین جشنواره ملی عکس «شیراز امروز» با بیان اینکه این کتاب بر اساس واقعیت های روز ترجمه و منتشر شد، افزود: از آنجا که گرایش به سمت دنیای دیجیتال ظرف سال های اخیر گسترش یافته دست به ترجمه این کتاب زدم.

ولی نژاد که پیشتر کتاب «انگاره سخنگو» را نیز ترجمه و منتشر کرده، رویکرد به عکاسی را نیازمند تغییرات اساسی عنوان کرد و گفت: سال ۲۰۱۴ میلادی بود که با نسخه اصلی کتاب «مدیریت رنگ و کنترل کیفیت» آشنا شدم و از آنجا که در این باره اثری تاکنون به فارسی وجود نداشت آن را انتخاب کردم تا ترجمه شود.

وی با اشاره به اینکه مبنای این کتاب فناوری است، ادامه داد: کار اصلی این کتاب پاسخ به حلقه گمشده تفاوت های آنچه در این میان وجود دارد است.

کیهان ولی نژاد متولد ۱۳۵۶ کارشناس ارشد عکاسی دانشگاه هنر- تهران ترجمه و چاپ کتاب عکاسی، هنر میان‌مایه،عکاسی و زبان، انگاره‌ی سخنگو، در اتاق دورﺑﻴﻦ، فراﻧﺴﻴﺲ ﺑﻴﻜﻦ را انجام داده و ترجمه کتاب تاریخ اجتماعی عکاسی، رابرت هِرش را در دست چاپ دارد.