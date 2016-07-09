آسیب دیدگی ۳۱ هزار نفر در حوادث هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی افزود: ۴۷۰ مورد از حوادث هفته گذشته جادهای، ۶۷ مورد شهری، ۶۲ مورد ساحلی، ۳۵ مورد کوهستان، ۱۷ مورد آتشسوزی جنگل، ۴ مورد صنعتی و کارگاهی، ۴ مورد سیل و آبگرفتگی و مابقی مربوط به سایر حوادث بوده است.
وی با اشاره به آسیبدیدگی ۳۱ هزار و ۸۳۷ تن در حوادث هفته گذشته، اظهار کرد: یکهزار و ۷۹۹ تن در حوادث جادهای، ۲۳۶ تن در حوادث ساحلی، ۱۲۷ تن در حوادث شهری، ۱۰۷ تن در سیل و آبگرفتگی، ۸۷ تن در کوهستان، ۲۴ تن در حوادث صنعتی و کارگاهی، ۱۶ تن در آتشسوزی جنگل، ۱۲ تن در ریزش آوار و مابقی در سایر حوادث آسیب دیدهاند.
قائم مقام سازمان امداد و نجات با اشاره به امدادرسانی به ۳۰ هزار و ۶۶۲ تن در حوادث هفته گذشته، عنوان کرد: بر این اساس به ۷۶۲ تن در حوادث جادهای، ۲۲۳ تن در حوادث ساحلی، ۱۱۷ تن در حوادث شهری، ۷۲ تن در کوهستان، ۳۷ تن در سیل و آبگرفتگی، ۱۶ تن در آتشسوزی جنگل و مرتع، ۳ تن در حوادث صنعتی و کارگاهی و مابقی در سایر موارد امدادرسانی لازم ارائه شد.
وی با اشاره به اسکان اضطراری یکهزار و ۸۴ تن در حوادث هفته گذشته، عنوان کرد: در مجموع در هفته گذشته ۳ هزار و ۹۱۱ تن مصدوم شدند که از این میان ۶۲۰ تن به مراکز درمانی منتقل و ۳ هزار و ۲۹۱ تن سرپایی درمان شده و در مجموع ۹۴۰ تن از حوادث نجات یافتند.
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