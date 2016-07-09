لزوم توجه ویژه به وضعیت حجاب درمناطق گردشگری و زیارتی شهرستان شفت

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرماندار شفت در جلسه کارگروه عفاف و حجاب که عصر شنبه در سالن میرزای شفتی فرمانداری این شهرستان برگزار شد، ضمن اشاره به آغاز هفته عفاف و حجاب، اظهار کرد: براساس تحقیقات انجام شده ایران از زمان باستان به موضوع حجاب توجه ویژه داشته است.

رحمت حیدری نژاد با بیان اینکه ایران به دلیل وجود سابقه فرهنگی در حوزه حجاب به راحتی پذیرای دین اسلام شد، افزود: تلفیق فرهنگ ایرانی- اسلامی منجر به تأکید مردان و زنان به حفظ ارزش های اسلامی و اخلاقی شد.

وی پذیرش دین اسلام و اخلاقیات اسلامی را زمینه ساز برگزیدن چادر به عنوان نماد حجاب در کشور دانست و گفت: در مقابل دشمنان از ترفندهای بسیاری برای کم رنگ کردن این نماد و حذف آن از جامعه اسلامی ایران کرده اند.

دشمن به دنبال تغییر فرهنگ ایرانی – اسلامی است

معاون فرماندار شفت تلاش برای تغییر فرهنگ ایرانی و اسلامی در زمان پهلوی اول و دوم را نمونه ای از این ترفندها عنوان و خاطرنشان کرد: نقش زنان در مقابله با این ترفندها و به وجود آمدن انقلاب اسلامی بسیار موثر و بی بدیل است.

وی با بیان اینکه امروز نیز استکبار جهانی و دشمنان قسم خورده ایران اسلامی همان ترفندها را به شیوه ای جدید دنبال می کنند، اظهار کرد: راه اندازی شبکه های مختلف مجازی و اشاعه استفاده از ماهواره بخشی از توطئه آنها برای تغییر این فرهنگ ایرانی – اسلامی است.

حیدری نژاد موضوع عفاف و حجاب را بسیار مهم و جدی برای مسئولان نظام مقدس اسلامی عنوان و خاطرنشان کرد: همه دستگاه های اجرایی به نوعی در این زمینه نقش آفرین هستند.

تجمع ملی مدافعان حریم خانواده در شفت

فرمانده سپاه ناحیه شفت نیز در ادامه این جلسه به دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت کشور و استانداری گیلان به همه داستگاه ها در خصوص توجه ویژه به این هفته اشاره کرد و گفت: در این دستور العمل برای هر دستگاه برنامه های تدوین شده است.

سرهنگ شهرام قاسمی با بیان اینکه شهرستان شفت نیز برای اجرای هرچه بهتر برنامه های این هفته ستادی تشکیل داده است، افزود: افتتاح نمایشگاه عفاف و حجاب، برگزاری کارگروه های آموزشی در تمامی روستاها و دهستان ها با مشارکت پایگاه های مقاومت بسیج ازجمله برنامه های این هفته شهرستان است.

وی موضوع کارگاه های آموزشی را با توجه به سبک زندگی و تأکیدات مقام معظم رهبری عنوان و خاطرنشان کرد: همه ما باید به این هشدار مقام معظم رهبری توجه ویژه کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه شفت برگزاری تجمع ملی مدافعان حریم خانواده را از شاخص ترین برنامه های شهرستان دانست و تصریح کرد: اگر شرایط جوی مناسبی حاکم شود این برنامه در پارک شهرشفت برگزار می شود.

وی به تجلیل از بانوان محجبه نیز در این تجمع اشاره کرد و یادآورشد: برگزاری هم اندیشی دبیران امربه معروف، پیاده روی خانوادگی، میعاد حلقات صالحین از دیگر برنامه های تدوین شده توسط ستاد شهرستان است.

لزوم توجه ویژه به وضعیت حجاب گردشگران در مناطق گردشگری –زیارتی شفت

سرهنگ قاسمی با بیان اینکه عفاف در لغت به معنای پاکدامنی است، اظهار کرد: متاسفانه آمارها نشان از افزایش طلاق و کاهش ازدواج در سطح جامعه دارد.

وی علت اصلی این موضوع را رعایت نکردن عفاف و حجاب در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: باید در این زمینه موضوع امربه معروف را فعال کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه شفت وضعیت حجاب خود شهروندان شفتی را مطلوب اعلام کرد و گفت: اگر بدحجابی در سطح شهرستان مشاهده می شود مربوط به گردشگران و مسافران است.

وی در ادامه وضعیت حجاب در مناطق گردشگری و زیارتی شفت را نامطلوب و آزار دهنده دانست و افزود: این موضوع نیاز به توجه ویژه مسئولان دارد.

به گفته این مسئول متاسفانه موضوع حجاب از لحاظ فرهنگی در مناطق گردشگری به خوبی مورد توجه قرار نگرفته است.